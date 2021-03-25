 

DT – британцы лишились «национального достояния» — после нападения собаки тюленя Фредди Меркьюри пришлось усыпить

25.03.2021, 5:40, Новости дня
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Тюлень по прозвищу Фредди Меркьюри, который часто появлялся на берегах Темзы и считался одной из местных достопримечательностей, в выходные стал жертвой нападения собаки. На место происшествия прибыли ветеринары, которые оказали раненому тюленю первую помощь и доставили его в больницу. Однако после дальнейших обследований врачи приняли решение усыпить животное в связи с тяжестью полученных травм, пишет The Daily Telegraph.


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Тюленя по прозвищу Фредди Меркьюри, который стал любимцем многих британцев благодаря своим регулярным «представлениям» для публики, пришлось усыпить после того, как он получил серьёзные травмы во время нападения собаки. В воскресенье днём Фредди покусала собака на берегу реки Темзы, а в понедельник его усыпили в больнице после консилиума ветеринаров, пишет The Daily Telegraph. 

Всеми любимое животное получило прозвище Фредди Меркьюри в честь знаменитого солиста группы Queen из-за представлений, которые тюлень устраивал для зрителей возле моста Хаммерсмит-Бридж, поясняется в статье. Он также не раз появлялся в эфире британских телеканалов, а основатель благотворительного фонда «Британская служба спасения морских обитателей» (BDMLR) даже назвал его «национальным достоянием», пишет The Daily Telegraph. 

После сообщений о том, что на Фредди напала собака, ему на помощь были отправлены ветеринары BDMLR, которые констатировали у пострадавшего тюленя переломы и вывихи, а также повреждения суставов, связок и нервных окончаний. Из-за укусов также серьёзно пострадал его правый плавник, говорится в статье.

Животное было доставлено в больницу для обитателей дикой природы Южного Эссекса, где в понедельник ему сделали рентген. И после врачебного консилиума его усыпили, поскольку прогнозы на восстановление после таких тяжёлых травм были неутешительными, сообщает The Daily Telegraph. 

Как пояснили представители BDMLR, они твёрдо придерживаются политики, запрещающей содержание морских обитателей в неволе. Поэтому вариант сохранения жизни тюленю с ампутацией пострадавшего плавника не рассматривался, учитывая, что выжить в естественных условиях с одним плавником он бы никак не смог. Они также призвали всех британцев не приближаться к тюленям и держать собак на поводке, чтобы избежать повторения подобных трагических инцидентов, заключает The Daily Telegraph. 



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