Мнение: Рутина Холодной войны



Рутина холодной войны.

Канада ввела санкции против 9 граждан РФ. В список вошли:

1. глава ФСБ Бортников

2. глава ФСИН Калашников

3. генпрокурор Краснов

4. замминистра обороны Попов

5. замминистра обороны Криворучко

6. 1-й замглавы администрации Кремля Кириенко

7. глава управления Кремля по внутренней политике Ярин

8. глава Росгвардии Золотов

9. полпред президента в Сибири Меняйло

Список по сути повторяет американский.

Ждем ответных санкций.

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Россия представляет военную угрозу Западу.

Глава Госдепа Блинкен заявил, что Россия представляет военную угрозу Западу.

В число таких угроз, наравне с Россией записали Китай, Иран и КНДР (которая ни с кем не воевала с 1953 года).

Россия в данном перечислении шла под первым номером, впереди Китая.

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Германия призывает сплотиться против России.

Глава МИД Германии на встрече министров иностранных дел НАТО заявил, что надо всем сплотиться против России., ее агрессии и дезинформации.

Последний раз Европу против России Германия "сплачивала" в 30х-40х годах.

Генсек НАТО добавил, что Европе трудно бороться против России (отработал тему – США всех защитят) и ее репрессивных действий в самой России и за ее пределами.

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Норвегия не продаст России завод.

Норвегия окончательно заблокировала сделку о покупке убыточного завода "Ролс Ройс" российской компанией.

Сделано это было в стиле отжатия на Украине у китайцев завода "Мотор-Сич" по указанию Вашингтона. С вероятностью 99% в Норвегии произошла идентичная история.

Уже проработанную сделку в последний момент отменили по политическим причинам.

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Все это происходит в годовщину начала агрессии НАТО против Югославии.

У нас до сих пор можно встретить забавную дискуссию в стиле "Это уже холодная война или еще нет".

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