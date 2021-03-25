 

Мнение: Рутина Холодной войны

25.03.2021, 5:38, Разное
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Рутина холодной войны.

Канада ввела санкции против 9 граждан РФ. В список вошли:

1. глава ФСБ Бортников
2. глава ФСИН Калашников
3. генпрокурор Краснов
4. замминистра обороны Попов
5. замминистра обороны Криворучко
6. 1-й замглавы администрации Кремля Кириенко
7. глава управления Кремля по внутренней политике Ярин
8. глава Росгвардии Золотов
9. полпред президента в Сибири Меняйло

Список по сути повторяет американский.
Ждем ответных санкций.

* * *

Россия представляет военную угрозу Западу.

Глава Госдепа Блинкен заявил, что Россия представляет военную угрозу Западу.
В число таких угроз, наравне с Россией записали Китай, Иран и КНДР (которая ни с кем не воевала с 1953 года).
Россия в данном перечислении шла под первым номером, впереди Китая.

* * *

Германия призывает сплотиться против России.

Глава МИД Германии на встрече министров иностранных дел НАТО заявил, что надо всем сплотиться против России., ее агрессии и дезинформации.
Последний раз Европу против России Германия "сплачивала" в 30х-40х годах.
Генсек НАТО добавил, что Европе трудно бороться против России (отработал тему – США всех защитят) и ее репрессивных действий в самой России и за ее пределами.

* * *

Норвегия не продаст России завод.

Норвегия окончательно заблокировала сделку о покупке убыточного завода "Ролс Ройс" российской компанией.
Сделано это было в стиле отжатия на Украине у китайцев завода "Мотор-Сич" по указанию Вашингтона. С вероятностью 99% в Норвегии произошла идентичная история.
Уже проработанную сделку в последний момент отменили по политическим причинам.

* * *

Все это происходит в годовщину начала агрессии НАТО против Югославии.
У нас до сих пор можно встретить забавную дискуссию в стиле "Это уже холодная война или еще нет".

Источник: Colonel Cassad



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