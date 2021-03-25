 

Сдача атомного ледокола «Сибирь» задерживается

25.03.2021, 5:34, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Ранее планировалось сдать в эксплуатацию атомный ледокол «Сибирь» в августе текущего года, но теперь срок перенесли на декабрь. Среди причин в судостроительной компании назвали задержки с поставками паровых турбин и слишком медленную работу по исправлению проектной документации.

Впрочем, эксперты не уверены, что судно начнет работать и в декабре. По их мнению, проблем еще много, а решаются они медленно.

Напомним, что атомный ледокол «Сибирь» получит силовую установку мощностью 60 мегаватт. Судно должно пополнить флот на Северном морском пути. Реализация плана по его строительству началось в 2014 году. Одновременно строится атомный ледокол «Урал». Два судна обойдутся почти в 85 млрд рублей.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.10 / Украино-турецкие авиастроительные проекты могут повторить судьбу украино-китайских — эксперт предупредил Турцию о рисках

17.03 / В Раде научились обманывать сенсорную кнопку для голосования. Нардеп Качура рассказал, что купил специальное устройство

03.11 / Политика: Как президент Трамп может претендовать на величие

08.03 / Бойфренд Спирс стал героем американского Forbes и рассказал, каким видит будущее с певицей

28.07 / Россия и США запланировали совместные учения в районе Берингова пролива

15.09 / “Від гвинта”: українці заощаджують до 40% із аптечною акцією

16.03 / Главный инфекционист США призвал сторонников Трампа привиться

08.08 / Митингующие в Бейруте принялись штурмовать здание третьего министерства

13.10 / WT узнала о секретной записке ЦРУ — о плане Клинтон «повесить» вмешательство России на Трампа

30.07 / Генпрокуратура сообщила о резком росте числа фейков в интернете в пандемию

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска