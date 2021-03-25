Сдача атомного ледокола «Сибирь» задерживается

Ранее планировалось сдать в эксплуатацию атомный ледокол «Сибирь» в августе текущего года, но теперь срок перенесли на декабрь. Среди причин в судостроительной компании назвали задержки с поставками паровых турбин и слишком медленную работу по исправлению проектной документации.

Впрочем, эксперты не уверены, что судно начнет работать и в декабре. По их мнению, проблем еще много, а решаются они медленно.

Напомним, что атомный ледокол «Сибирь» получит силовую установку мощностью 60 мегаватт. Судно должно пополнить флот на Северном морском пути. Реализация плана по его строительству началось в 2014 году. Одновременно строится атомный ледокол «Урал». Два судна обойдутся почти в 85 млрд рублей.