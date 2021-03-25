 

Американский Fоrbes назвал Google Chrome опасным браузером

25.03.2021, 5:34, Новости дня
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Использование браузера Google Chrome создает высокие риски для каждого юзера, считает автор статьи, опубликованной на страницах американского журнала Fоrbes.

Главная проблема в том, что на данном ресурсе собирается много личных данных пользователей, которые, так или иначе, попадают в распоряжение третьих лиц. В частности, на Google Chrome люди хранят важные документы, через браузер входят в электронную почту, различные мессенджеры и т.д.

Также не следует забывать, что компания Google зарабатывает ежегодно на рекламе сотни миллионов долларов. Для того чтобы достичь такого результата, необходимо таргетирование, то есть использование личных данных пользователей. Это модель бизнеса, основанная на слежке за многомиллионной аудиторией, заявляет эксперт.



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