Мнение: О сбывшемся кошмаре для Путина & Co.

Ну вот и началось…

Эту ситуацию вполне можно считать модельной. Показывающей без прикрас, «в деньгах», что будет, если…

Если Америка действительно решится нанести свой удар по самому уязвимому месту нынешней российской власти – нефтегазовым доходам казны. Даже без эмбарго.

Коронакризис в итоге обернулся для «Газпрома» первым годовым убытком более чем за 20 лет. Впервые с дефолта 1998 года компания, обладающая монопольным правом на #экспорт трубопроводного газа из РФ, сработала в минус по российским стандартам бухучёта. Чистый убыток головной компании «Газпрома» (только она учитывается в отчётности по РСБУ) составил 706,925 млрд рублей против прибыли в 734 млрд рублей годом ранее. Об этом сообщил «Интерфакс».

Согласно отчётным данным, выручка от продажи газа упала на 20,4%, до 2,636 трлн руб. При этом валовая прибыль сократилась на 25%, до 1,573 трлн руб., а прибыль от продаж рухнула в 57 раз – с 629,11 млрд до 11 млрд руб. Причём надо не забывать, что все данные представлены в российской валюте, курс которой к американской снизился в номинальном выражении почти на 18%. Для компании, чьи издержки в значительной степени формируются в рублях, это наглядное свидетельство неумения управлять расходами в кризисных ситуациях.

Впрочем, #девальвация рубля обеспечила и некоторую (не самую большую) часть убытка. Из-за неё резко увеличился в размерах валютный долг «Газпрома». Привет всем, кто рассчитывает девальвационным способом поправлять здоровье бюджета: эта палка – о двух концах.

Но вернёмся к изменившимся внешним условиям для основной хозяйственной деятельности. По итогам 2020 года компания прокачала в дальнее зарубежье 179,3 млрд кубометров газа – минимальный объём за последние пять лет. В физическом выражении экспорт упал на 10%, а в денежном – на 40% из-за резкого снижения цен в Европе, весной уходивших ниже точки рентабельности «Газпрома» (около 100 долл. за тысячу кубометров). И здесь, конечно, надо было безжалостно резать косты. Но… это значило бы пилить сук, на котором сидит весь высший менеджмент газового гиганта, а также близкие и доверенные партнёры – такие, как «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга.

И, объективно говоря, результаты «Газпрома» – настоящий кошмар для нефтегазозависимой власти. За 2020 год, несмотря на восстановительный рост как нефтяных, так и газовых цен в IV квартале, федеральный #бюджет лишился 2,68 трлн руб. нефтегазовых доходов. Более трети, если сравнивать с уровнем докризисного 2019 года. Свою лепту в этот обескураживающий результат внёс, как мы видим, отечественный газовый монополист, не сумевший справиться с управлением расходами в условиях падения экспортной выручки.

А теперь вопросы на засыпку: какие годовые бонусы выпишет себе руководство «Газпрома»? И за чей счёт будут спасать национальное достояние?

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