 

Россиянка Щербакова выиграла короткую программу на ЧМ в Стокгольме

25.03.2021, 5:20, Новости дня
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Российская фигуристка Анна Щербакова показала лучший результат в короткой программе на чемпионате мира в Стокгольме, Елизавета Туктамышева идет на третьем месте.

Анна Щербакова получила за свое выступление в среду оценку 81,00 балла. Второй стала японка Рика Кихира, она набрала 79,08 балла, третьей с 78,86 баллами – еще одна гражданка России Елизавета Туктамышева. Александра Трусова показала 12-й результат (64,82), передает РИА «Новости».

Соревнования в произвольной программе у женщин пройдут в пятницу, 26 марта, и начнутся в 20:00 мск. Фигуристки выйдут на лед в обратном порядке от того, какое место они заняли в короткой программе. Щербакова представит произвольную программу под заключительным, 24-м, номером. Еще одна гражданка России Елизавета Туктамышева, ставшая по итогам короткой программы третьей, начнет свое выступление 22-й.

Третья представительница РФ Александра Трусова откроет выступления участниц третьей разминки – выступит под 13-м номером.

Напомним, в декабре CAS запретил российским спортсменам выступать на крупных международных спортивных соревнованиях под государственным флагом до 16 декабря 2022 года. Также представителям российской власти на два года запретили посещать Олимпиады.

Ранее ISU утвердил музыкальный фрагмент из концерта для фортепиано с оркестром № 1 Петра Чайковского для награждения представителей сборной РФ по конькобежному спорту и шорт-треку на чемпионатах мира.



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