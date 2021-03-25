«Русские витязи» впервые отработали стрельбы на самолетах Су-35С

Летчики авиационной группы высшего пилотажа «Русские витязи» впервые провели боевые стрельбы на самолетах Су-35С в ходе плановых полетов совместно с экипажами пилотажной группы «Стрижи», сообщил командир звена авиационной группы высшего пилотажа «Русские витязи» майор Сергей Наказный.

«Сегодня мы выполнили практические пуски управляемых ракет Р-73 на полигоне «Ладога». Авиационная группа высшего пилотажа «Русские витязи». Выполнили задачу с отличным качеством. Пуски произвели штатно», – сказал Наказный.

Основной задачей тренировки была моральная подготовка летчиков, а также отработка точного прицеливания и произведения пуска, передает ТАСС.

В пресс-службе Минобороны уточнили, что экипажи авиагруппы «Русские Витязи» впервые провели боевые стрельбы на самолетах Су-35С, что стало одним из завершающих этапов переучивания и освоения нового типа авиационной техники. Молодые экипажи «Стрижей» впервые выполнили практические пуски ракет по воздушным целям.

Летчики вылетели с аэродрома Кубинка и применили ракеты «воздух-воздух» на полигоне Ладога.

«Предварительно одним из самолетов Су-35С сбрасывалась парашютная мишень, имитировавшая тепловую цель, например, двигатель самолета условного противника», – сказали в министерстве.

В Минобороны отметили, что экипажи пилотажных групп выполняли пуски ракет по воздушной цели на высоте около 9 тыс. метров и на скорости порядка 700 км в час.

Кроме того, летчики «Стрижей отработали «посадку на оперативный аэродром в Республике Карелия».

Полеты выполнялись на самолетах МиГ-29, Су-30СМ, Су-35С. В тренировке приняли участие более 10 экипажей Центра показа авиационной техники имени Кожедуба.

Ранее сообщалось, что Минобороны решило закупить дополнительные Су-35С.