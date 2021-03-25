Генпрокуратура описала портрет типового преступника в России

Типовой преступник в РФ – это мужчина 30-49 лет без постоянного источника доходов и высшего образования, сообщили в Генпрокуратуре.

В сообщении на портале правовой статистики Генпрокуратуры говорится, что среднестатистический преступник – это мужчина 30-49 лет (53,9% от числа всех преступников мужского пола), имеющий среднее общее или среднее профессиональное образование (34,6% и 34,8%) и без постоянных источников доходов (69%). Преимущественно (93,3%) это граждане России.

Менее других социальных групп в 2020 году совершили преступления подростки 14-15 лет, граждане с высшим профессиональным образованием, а также работники органов государственной власти.

Ранее стали известны регионы РФ с наибольшим ростом преступности.