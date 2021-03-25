 

В Канаде поместили на вакцину AstraZeneca предупреждение о тромбозах

25.03.2021, 4:26, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Министерство здравоохранения Канады обновило текст инструкции для препарата AstraZeneca и Covishield от коронавируса, включив информацию о случаях нарушения свертываемости крови после прививки.

Решение было принято в результате совместной работы с европейскими регуляторами по анализу имеющихся данных о случаях. В ведомстве также подготовили специальное руководство для врачей и получивших прививку, в котором содержится информация о потенциально опасных симптомах, передает РИА «Новости».

«Минздрав заверяет канадцев, что вакцина AstraZeneca от коронавируса остается безопасным и эффективным средством защиты от коронавируса, и призывает людей прививаться всеми одобренными в Канаде вакцинами», – говорится там.

Отмечается, что в стране не было зафиксировано случаев нарушения свертываемости крови после прививки Covishield (вакцина компании AstraZeneca, произведенная в Индии).

Напомним, ряд стран, в том числе Австрия, Дания, Демократическая Республика Конго (ДРК), Исландия, Ирландия, Италия, Нидерланды и Норвегия, приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca в связи с сообщениями об обнаружении тромбов у привившихся. Аналогичные ограничения приняли в Латвии, Литве, Эстонии, Люксембурге, Республике Кипр.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.03 / Euronews – оппозиция считает коронавирус причиной смерти президента Танзании

08.02 / Продажи новых автомобилей Haval в РФ увеличились на 28% в январе 2021 года

09.03 / Труханов: В основе новой транспортной концепции Одессы находятся человек и качество его жизни

18.08 / Минтруд Белоруссии объявил политические забастовки незаконными

27.06 / На съемочную группу Ксении Собчак напали в монастыре схиигумена Сергия

01.02 / Гройсман назвал увеличение цен на газ в Украине мегааферой

05.01 / Лещенко: Верховный Суд поставил точку в истории “вмешательства” Украины в выборы в США

14.09 / DT – миллионы наиболее уязвимых британцев могут вновь оказаться на самоизоляции

01.12 / Пираты похитили россиянина с танкера в Гвинейском заливе

08.08 / В Беларуси задержали члена штаба главной оппонентки Лукашенко

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска