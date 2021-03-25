В Канаде поместили на вакцину AstraZeneca предупреждение о тромбозах

Министерство здравоохранения Канады обновило текст инструкции для препарата AstraZeneca и Covishield от коронавируса, включив информацию о случаях нарушения свертываемости крови после прививки.

Решение было принято в результате совместной работы с европейскими регуляторами по анализу имеющихся данных о случаях. В ведомстве также подготовили специальное руководство для врачей и получивших прививку, в котором содержится информация о потенциально опасных симптомах, передает РИА «Новости».

«Минздрав заверяет канадцев, что вакцина AstraZeneca от коронавируса остается безопасным и эффективным средством защиты от коронавируса, и призывает людей прививаться всеми одобренными в Канаде вакцинами», – говорится там.

Отмечается, что в стране не было зафиксировано случаев нарушения свертываемости крови после прививки Covishield (вакцина компании AstraZeneca, произведенная в Индии).

Напомним, ряд стран, в том числе Австрия, Дания, Демократическая Республика Конго (ДРК), Исландия, Ирландия, Италия, Нидерланды и Норвегия, приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca в связи с сообщениями об обнаружении тромбов у привившихся. Аналогичные ограничения приняли в Латвии, Литве, Эстонии, Люксембурге, Республике Кипр.