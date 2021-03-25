Эстафета олимпийского огня стартовала в Японии

Эстафета олимпийского огня стартовала в префектуре Фукусима на северо-востоке Японии, первыми факелоносцами стали игроки женской сборной страны по футболу, в 2011 году выигравшие чемпионат мира в Германии.

Оргкомитет вел трансляцию на YouTube, присутствие журналистов ограничено из-за пандемии.

Для японцев их участие в эстафете, как и то, что она начинается в префектуре Фукусима, наполнено глубоким смыслом как символ восстановления страны после разрушительного цунами 2011 года и аварии на АЭС «Фукусима-1», передает РИА «Новости».

Эстафета олимпийского огня пройдет в течение 121 дня по всем 47 префектурам Японии до Токио, где 23 июля должно состояться открытие Олимпийских игр.

Напомним, в октябре премьер-министр Японии Есихидэ Суга сообщил о твердом намерении провести летние Олимпийские игры в Токио. В январе член МОК Ричард Паунд заявил, что Олимпийские игры, которые намечено провести летом 2021 года в Токио, отменять на фоне коронавируса не будут.