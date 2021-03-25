 

Нью-Йорк собрался легализовать употребление марихуаны в рекреационных целях

25.03.2021, 4:26, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Американский штат Нью-Йорк собирается легализовать употребление марихуаны в рекреационных целях, ранее с такой инициативой выступал губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо, сообщают местные СМИ.

Телеканал ABC News со ссылкой на источники в законодательном собрании штата сообщил, что местные власти якобы близки к заключению соглашения и представят на следующей неделе законопроекты о легализации марихуаны в ассамблею и сенат штата, передает РИА «Новости».

В США 38 штатов из 50 разрешают использование марихуаны в медицинских целях, а в 15 штатах и в столичном округе Колумбия легализовано употребление марихуаны в рекреационных целях.

Напомним, Куомо заявлял, что в связи с финансовыми потерями из-за ситуации с коронавирусом власти американского штата Нью-Йорк хотят легализовать марихуану.

Кроме того, штат Вирджиния собрался разрешить употребление марихуаны для удовольствия.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.06 / Калининградский архиепископ принял участие в голосовании по поправкам к Конституции

11.01 / «Это верх лицемерия» — конгрессмен США о решении Twitter забанить Трампа

12.08 / На акции у посольства Белоруссии в Москве задержаны пять человек

12.03 / Google объяснил наложение ограничений на фильм «Крым. Путь на Родину»

07.10 / Санаторий Минобороны «Ялта» загорелся в Крыму

10.02 / Глава МИД Латвии: Считаю запрос режима Лукашенко об экстрадиции Цепкало открытой попыткой мести

10.07 / Московская биржа открылась снижением

06.10 / Эксперт предупредила о возможности «белорусского сценария» в Киргизии

26.09 / AP – «крайне нетипичное» поведение — Ким извинился за убийство южнокорейского чиновника

28.09 / DWN – из-за пандемии коронавируса на Западе прогремел «долговой взрыв»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска