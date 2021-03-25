Нью-Йорк собрался легализовать употребление марихуаны в рекреационных целях

Американский штат Нью-Йорк собирается легализовать употребление марихуаны в рекреационных целях, ранее с такой инициативой выступал губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо, сообщают местные СМИ.

Телеканал ABC News со ссылкой на источники в законодательном собрании штата сообщил, что местные власти якобы близки к заключению соглашения и представят на следующей неделе законопроекты о легализации марихуаны в ассамблею и сенат штата, передает РИА «Новости».

В США 38 штатов из 50 разрешают использование марихуаны в медицинских целях, а в 15 штатах и в столичном округе Колумбия легализовано употребление марихуаны в рекреационных целях.

Напомним, Куомо заявлял, что в связи с финансовыми потерями из-за ситуации с коронавирусом власти американского штата Нью-Йорк хотят легализовать марихуану.

Кроме того, штат Вирджиния собрался разрешить употребление марихуаны для удовольствия.