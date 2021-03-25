Один день Ивана Урганта

Как быть и оставаться душевно здоровым в эпоху ковида.

Иллюстрация: Петр Саруханов / «Новая газета»

Пока в Америке один Байден едва не упал с трапа, в РФ уже слетел с катушек целый отряд отборных пропагандистов. О нездоровье Байдена они говорят так много и вдохновенно, что под угрозой их и без того неустойчивое психическое здоровье. Основной проблемой великой державы стала дееспособность чужого президента. В связи с оригинальной повесткой дня всемирная отзывчивость отечественных экспертов достигла апогея: диагнозы в телестудиях перетекают сразу в реквием.

Глава вражеского государства неутомимо преподносит щедрые подарки нашему ТВ, но дело не только в нем. В эпоху ковида тема здоровья затмевает все остальное, вследствие чего коллективный когнитивный диссонанс сгущается день ото дня.

Дружелюбная чета Скабеева — Попов советует Западу поскорее сделать коллективную прививку. Только не от COVID-19, а от бешенства.

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Почему? — удивитесь вы. Чета вам ответит: а у них бешенство на почве зависти к России.

В рубрике «НТВ лучшее» сообщается горячая сенсация: Леру Кудрявцеву прямо со съемок увезли в реанимацию. Тут же прилагается выразительный ролик: Лера лежит на больничной койке при капельнице, но с пышными накладными ресницами.

Решение Путина вакцинироваться возглавляет топы новостей. Исторического события ждали ближе к осени, но вот грянула нечаянная радость. Эксперты, оторвавшись от Байдена, гадают о выборе вакцины. И ведь пресс-секретарь Песков уже исчерпывающе, как обычно, ответил на вопрос: президент привьется одной из наших трех, все хорошие и надежные. Так нет, они продолжают мучительно размышлять над тем, что ни в какой мере не зависит от результатов их размышлений.

Цивилизация впервые сталкивается со столь непредсказуемым вирусом. За год невозможно выработать новый язык и правила общения. Зато можно попробовать оставаться человеком в любых обстоятельствах. Вот почему мне кажется важным новый опыт Ивана Урганта.

В понедельник утром он сказал в твиттере: заболел коронавирусом. Сеть заискрила обширной палитрой мнений — от сочувствия до упреков в притворстве. Народ принялся обсуждать, что будет с программой, хотя Первый канал сразу дал понять: будет то, что и всегда. «Вечерний Ургант» начался по традиции с шутки. Шутка оказалась так себе, на троечку: Иван настолько положительный человек, что даже тест на коронавирус у него положительный.

Ургант самоизолировался на даче, Дмитрий Хрусталев был на посту в студии. Телемостами сейчас никого не удивишь, так что форму сохранить удалось. Труднее было нащупать верную интонацию непривычной реальности. Иван чувствовал себя неважно: осунувшееся лицо, потухший взгляд, замедленная реакция. Наверное, ему стоило большого труда оставаться собой, то есть не терять иронический взгляд на себя и окружающий мир. (Особенно забавен сюжет о том, как Ургант впервые в жизни сам гримировался — по видеоинструкции, присланной визажистом Леной.) Заметно нервничал Хрусталев. На эфир пришли не самые выразительные гости. В высшей степени авторская программа со скрежетом приспосабливалась к физическому отсутствию автора в студии. Все это, впрочем, не имело никакого значения. Значение имело только то, что программа вышла с самим Ургантом.

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Это была не просто попытка жить в непонятных условиях существования, а попытка нормального человеческого разговора с другими людьми.

Вопреки всему: ковиду, нескончаемой зиме, градусу государственного безумия. Бесценный опыт для российского ТВ, погруженного во мрак всего вышеперечисленного.

Татьяна Касаткина, специалист по Достоевскому, считает, что писатель делит героев не на положительных и отрицательных персонажей, а на глубоких и мелких. Такая градация, полагаю, годится не только для литературы. ТВ глубоких персонажей отторгает — климат для них неподходящий. По большому счету, только одному Урганту и удается выживать в вечной мерзлоте. Он кожей чувствует время. Знает, что сегодня главное из искусств — снятие пенки с любой пены. (Догадывается, что сообщение о его болезни вызвало больший общественный резонанс, чем сами его программы.) Тема подмены сути, кстати, часто сквозит в «Вечернем Урганте». Недавно Иван сформулирован ее предельно точно. Актуальные авторы вот-вот напишут актуальные романы — «Архипелаг Тик Ток» и «Один день Дани Милохина».

Сам он предпочитает другие книги. За спиной у ведущего стоит «Архипелаг ГУЛАГ». Один день Ивана Урганта завершился, как обычно, ближе к ночи. Ой, ребята, вскрикнул он, через стекло вижу — принесли какие-то венки… Опять шутка не удалась, но сегодня ему можно все.

Жизнь продолжается. Лере Кудрявцевой стало лучше. Байдену лучше не стало. Огорчил Попов: прививаться Путин будет не публично, так что его голого торса мы не увидим. Обнадежила Скабеева: Владимир Владимирович получит антитела непосредственно к 9 Мая. Он сможет лично провести парад Победы.

Слава Тарощина

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