Директор РВИО: Рассекреченные Минобороны документы камня на камне не оставляют от лжи о ВОВ

Решение о расширении перечня рассекречиваемых архивных документов о Второй мировой войне поднимет возможности историков на новый уровень и позволит надежнее противодействовать попыткам переписать прошлое, считает научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.

Как отметил Мягков, необходимо вводить в научный оборот, с комментариями историков и общественных деятелей, новые документы, которые относятся к Второй мировой войне как предыстории Великой Отечественной войны, ее периоду и итогам, передает РИА «Новости».

По его словам, комплекс новых материалов по истории Второй мировой войны должен состоять из документов различных архивов – Госархива России, ФСБ, Российского государственного архива социально-политической истории, Архива внешней политики РФ и других. «Но в основе должны быть именно документы из Центрального архива Минобороны», – отметил он.

Такой комплекс документов, как подчеркнул Мягков, намного упростит задачу любого исследователя, поднимет работу историков на качественно новый уровень, позволит не только ученым, но и всем интересующимся людям получить доступ к ключевым материалам о войне – не только к подробностям боевых действий, но и к тому, как работал тыл, экономика и промышленность СССР.

Кроме того, будут представлены новые факты геноцида, который совершали гитлеровцы и их подручные по отношению к мирным жителям на оккупированных территориях, отметил Мягков. «В результате мы будем обладать дополнительными неоспоримыми фактами, которые камня на камне не оставят на любой лжи, которую вбрасывают по отношению к нашей стране», – заключил представитель РВИО.

В среду Минобороны разъяснило решение рассекретить ряд архивных документов о Великой Отечественной войне новым приказом, исследователи смогут получить к ним доступ. Там добавили, что проводится работа по рассекречиванию документов периода Великой Отечественной и наполнению обобщенных банков данных «Память народа», «Подвиг народа» и «Мемориал».

В феврале ФСБ рассекретила новые архивные документы о неизвестных ранее фактах массовых убийств нацистами мирного населения в концлагере у совхоза «Красный» под Симферополем в годы Великой Отечественной войны.