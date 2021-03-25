Япония заявила КНДР протест в связи с запусками баллистических ракет

Правительство Японии заявило протест КНДР в связи с запуском баллистических ракет. Кроме того, власти Японии созвали заседание Совета национальной безопасности, сообщило агентство Киодо.

В заседании Совбеза Японии принимают участие премьер-министр Есихидэ Суга, генеральный секретарь кабмина Кацунобу Като, министр иностранных дел Тосимицу Мотэги, министр обороны Нобуо Киси.

По данным Минобороны Японии, в четверг около 01.00 мск с территории КНДР проведен пуск ракеты, предположительно, баллистической. Позже запуск подтвердил японский премьер-министр.

«Северная Корея некоторое время назад провела запуск двух баллистических ракет. Мы подтвердили, что они упали за пределами эксклюзивной экономической зоны нашей страны», – передает его заявление ТАСС.

Отмечается, что одна из ракет пролетела 420 км, другая – 430 км.

Японское правительство сообщило о запуске баллистической ракеты со стороны КНДР, она не представляет угрозы для Японии. Траектория полета ракеты не проходила над территорией Японией. Снаряд упал за пределами японской эксклюзивной экономической зоны.