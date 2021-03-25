Мнение: Системный отказ

Гендиректор ОСК сообщил о системном отказе зарубежных компаний от обслуживания уже поставленного оборудования.

Пока не понятен масштаб отказов, но судя по уточнению "системный" отказ, он может быть вполне достаточным. Насколько критичной может стать ситуация, тоже неясно. Но ясно, что ничего хорошего для российского судостроения здесь нет. Это почище санкций будет.

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