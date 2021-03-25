 

Мнение: Системный отказ

25.03.2021, 3:06, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Гендиректор ОСК сообщил о системном отказе зарубежных компаний от обслуживания уже поставленного оборудования.

Пока не понятен масштаб отказов, но судя по уточнению "системный" отказ, он может быть вполне достаточным. Насколько критичной может стать ситуация, тоже неясно. Но ясно, что ничего хорошего для российского судостроения здесь нет. Это почище санкций будет.

Источник: Эль Мюрид



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.02 / Мнение: «Я вижу, ты хороший парень, давай выпьем».

05.01 / Путин поставил переговоры с Лукашенко “на паузу” из-за невыполненных обязательств – обозреватель Удафович

15.03 / Ценовые грабли

25.12 / Над местом падения метеорита в Китае возник гигантский розовый шар

13.01 / Новая жизнь. Новая невеста. Новая семья – Личное мнение

05.09 / Мнение: Как хапнуть “родовое серебро”

20.08 / В России одной группе автомобилей разрешат ездить по выделенной полосе

29.09 / Семья из Подмосковья подпольно торговала сильнодействующими препаратами без рецепта

27.01 / Лечение новорожденных антибиотиками приводит к замедлению роста у мальчиков

04.01 / Названы приблизительные сроки индексации пособий работающим пенсионерам

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска