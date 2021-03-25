Начальник полицейских, подкинувших наркотики Голунову, покинул Россию

Он был свидетелем по делу Голунова.

Бывший начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД ЗАО Москвы полковник Андрей Щиров, курировавший задержание журналиста «Медузы» Ивана Голунова, покинул страну. Сейчас он, предположительно, находится в Черногории. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

«Щиров переехал из РФ в одну из европейских стран. Насколько мне известно, он находится в Черногории», — сказал собеседник «Интерфакса».

Экс–полицейский проходит свидетелем по делу в отношении сослуживцев, обвиняемых в подбросе наркотиков журналисту «Медузы» Ивану Голунову. Источник «Интерфакса» уточнил, что правоохранителям не удалось вручить Щирову повестку в суд, так как он покинул страну.

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Как рассказал в своем телеграм–канале адвокат Голунова Сергей Бадамшин, защитники обвиняемых полицейских не смогли дозвониться до Щирова для вызова на допрос в суде.

Щирова и коллег, принимавших участие в задержании Голунова, отстранили от должности и уволили в июле 2019 года.

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