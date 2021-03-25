 

Мнение: Северная Корея возобновила пуски баллистических ракет

25.03.2021, 2:56, Разное
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Так как говорить с администрацией Байдена КНДР в общем то не о чем, Северная Корея возобновила пуски баллистических ракет в направлении Японии. Утром по местному времени, в сторону Японии были запущены 2 баллистические ракеты малой дальности (тип ракет пока неизвестен), которые упали в Японском море за пределами территориальных вод Японии. Толстый намек на то, что перерыв в запусках, который тянулся со времен попыток Трампа договориться, окончен и впереди много новых запусков. Само собой, в текущих реалиях ни о какой денуклеаризации КНДР не может быть и речи. В современном плотоядном мире от ядерной дубинки может отказаться лишь самоубийца, к которым Ким Чен Ына никак нельзя отнести.

Ранее Пхеньян официально послал американцев с их предложениями обсудить ядерную программу Северной Кореи:

«Мы уже заявили о своей позиции, согласно которой никакие контакты и диалог между КНДР и США невозможны, если США не откажутся от своей враждебной политики по отношению к КНДР»

Так как США не готовы отказаться от своей враждебной политики в отношении КНДР и более того, называют КНДР враждебным государством, то говорить действительно не о чем, проще запускать ракеты.

Источник: Colonel Cassad



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