“Not bad”. Зеленский поздравил сборную Украины с результатом в матче с Францией

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил сборную страны по футболу с ничьей в матче со сборной Франции в первом матче отбора на чемпионат мира 2022 года.

“Ничья на выезде с чемпионами мира – not bad. Поздравляю команду и тренера с крутым результатом, полученным, несмотря на солидные кадровые потери! Вперед, Украина!” – написал глава государства в Twitter.

Матч состоялся 24 марта на “Стад де Франс”, он завершился со счетом 1:1.

Нічия на виїзді з чемпіонами світу – not bad Вітаю команду й тренера з крутим результатом, здобутим попри солідні кадрові втрати! Вперед, Україно!

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 24, 2021

Таким образом, сборная Украина не проиграла Франции впервые с ноября 2013 года, когда в плей-офф отбора на ЧМ-2014 выиграла со счетом 2:0 (в ответном поединке Украина проиграла 0:3 и не попала на чемпионат мира).

Подробнее о ходе сегодняшнего поединка можно прочесть в текстовой онлайн-трансляции.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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