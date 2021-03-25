 

Природа настолько очистилась, что в каналы Венеции действительно приплыли дельфины. Видео

25.03.2021, 2:54, Новости дня
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Год назад, когда популярным мемом была фраза “природа настолько очистилась, что…”, о дельфинах в центральном канале города писали многие СМИ. То видео оказалось фейком, писал National Geographic. В этот раз дельфинов видели и засняли множество людей, подлинность видео 2021 года подтверждена также полицией, отмечает La Nuova di Venezia e Mestre.

Это зрелище было “большой радостью для всех в темное время”, сказал автор одного из таких видео Лука Фолин.

Dolphins in the Grand Canal right now
Credit unknown * #veneziapulita #venice pic.twitter.com/bDAMotqlIS

— Venezia Pulita / Clean Venice (@VeneziaPulita) March 22, 2021

видео

Видео: la Nuova di Venezia e Mestre / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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