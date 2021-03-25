 

Черниговская область приближается к “красной” зоне – глава ОГА

25.03.2021, 2:54, Новости дня
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Черниговская область по индикаторным показателям Минздрава приближается к “красной” зоне по распространению коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом заявила глава Черниговской ОГА Анна Коваленко 24 марта, сообщила пресс-служба облгосадминистраици.

“В области превышен показатель уровня госпитализации более 80%, и он постоянно растет. На сегодня в медучреждениях на лечении находится 736 человек. Занято 61% койко-мест, определенных для лечения больных COVID-19. Загруженность коек с кислородом составляет 55%”, – сказала она.

По ее словам, для госпитализации пациентов с COVID-19 в 18 больницах области подготовлена 1621 койка, из них более 88% обеспечены подачей кислорода.

“Сейчас область находится в “оранжевой” зоне. Это значит, что мы на границе с “красным” уровнем эпидемической опасности. Если динамика заболеваемости будет сохранена, то будем вынуждены вводить жесткие карантинные ограничения”, – добавила она.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на утро 24 марта в Украине выявили почти 1,6 млн случаев заболевания COVID-19. Выздоровело около 1,3 млн пациентов, а умерло 30,8 тыс. человек.

В Украине последние недели растет заболеваемость COVID-19. 4 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в стране началась третья волна пандемии коронавируса.

Если большинство областей будет в “красной” зоне, правительство введет локдаун по всей стране, заявлял глава правительства Денис Шмыгаль.

По состоянию на 24 марта в Украине, по данным Минздрава, “красными” являются Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Одесская, Сумская и Черновицкая области. В “желтой” зоне – только Херсонская область, все остальные регионы – в “оранжевой”.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявлял, что если ситуация с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине начнет ухудшаться, возможен новый локдаун.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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