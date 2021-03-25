ЦБ анонсировал обмен мелочи на банкноты через автоматы

Банк РФ запланировал в следующем году в одном из российских регионов с низким уровнем возврата монет из обращения запустить «пилот» по их сбору через специальные приемники.

«В целях улучшения возврата монеты в оборот Банк РФ планирует стимулировать использование оборудования для приема монеты. … В 2022 году Банком РФ планируется проведение пилотного проекта по сбору монеты через специализированные устройства», – передает РИА «Новости».

В ЦБ пояснили, что «пилот» ориентирован на население и предусматривает установку оборудования в одном из регионов, характеризующемся низким возвратом монеты из обращения».

«Пилот» будет проводиться с привлечением технологического партнера, а конкретные места установки и количество оборудования будут определены по результатам формирования детальных требований к проведению эксперимента. По данным ЦБ, на начало текущего года в обращении находилось 69,126 млрд монет на общую сумму 113,2 млрд рублей.

Ранее ЦБ объявил о планах к 2025 году модернизировать банкнотный ряд – на купюрах появятся новые города. Так, в 2022 году в обращении появятся новые банкноты номиналом 100 рублей, в 2023-м – 1000 и 5000 рублей, в 2024-м – 500 рублей, в 2025-м – 10 и 50 рублей.