 

Защитник сборной РФ Фернандес избежал серьезной травмы в матче с Мальтой

25.03.2021, 2:38, Новости дня
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Защитник ЦСКА и сборной РФ по футболу Марио Фернандес едва не получил серьезную травму в матче отборочного турнира к чемпионату мира с Мальтой, сообщил главный тренер российской команды Станислав Черчесов.

Встреча россиян и мальтийцев в среду закончилась со счетом 3:1. Фернандес забил второй гол. В конце матча защитник прихрамывал, передает ТАСС.

«Во время игры бывают ушибы. Насколько я знаю, у Марио все нормально. У нас есть два дня, чтобы понять, насколько он готов», – сказал Черчесов.

Матч между сборными Мальты и РФ было решено провести при пустых трибунах. Эта игра стала первой в 2021 году для российской команды.

В марте сборная РФ также сыграет против команд Словении и Словакии, матчи пройдут 27 и 30 марта в Сочи и Трнаве соответственно. В отборочном турнире ЧМ-2022 россияне также встретятся с хорватами и киприотами.

Финальная часть чемпионата мира пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре.



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