Число заразившихся коронавирусом в США превысило 30 млн

С начала пандемии коронавируса число заразившихся в США превысило 30 млн, следует из данных Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей.

Всего в Соединенных Штатах зафиксировано 30 млн 001 тыс. 245 заразившихся. Количество летальных исходов составило 545 тыс. 053 человека. США находятся на первом мире по обоим показателям, передает ТАСС.

Накануне Всемирная организация здравоохранения сообщила, что за неделю в мире было выявлено больше 3,2 млн случаев заражения коронавирусом, заболеваемость выросла на 8% по сравнению с предыдущими семью днями, а смертность – на 3%.