 

Число заразившихся коронавирусом в США превысило 30 млн

25.03.2021, 2:38, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

С начала пандемии коронавируса число заразившихся в США превысило 30 млн, следует из данных Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей.

Всего в Соединенных Штатах зафиксировано 30 млн 001 тыс. 245 заразившихся. Количество летальных исходов составило 545 тыс. 053 человека. США находятся на первом мире по обоим показателям, передает ТАСС.

Накануне Всемирная организация здравоохранения сообщила, что за неделю в мире было выявлено больше 3,2 млн случаев заражения коронавирусом, заболеваемость выросла на 8% по сравнению с предыдущими семью днями, а смертность – на 3%.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.01 / Кабмину Украины запретили заниматься правописанием

08.02 / Защита Мангера требует объявить ему подозрение в покушении на убийство трех человек

01.09 / В РФ подтвердили 4,7 тыс. новых случаев коронавируса

21.02 / Россия проведет в оккупированном Крыму учения воздушно-десантных войск

12.03 / Турецкое озеро поможет изучать Марс на Земле

12.09 / Экологическая зачистка в пандемию — «козлиный спецназ» спасает Нью-Йорк от сорняков

29.01 / N-TV – привиться от коронавируса готовы уже две трети населения ФРГ

27.06 / Полюс холода перегрелся

20.12 / Болгария решила приостановить авиасообщение с Британией

17.08 / Председатель ОБСЕ захотел приехать в Белоруссию

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска