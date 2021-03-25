Адвокаты Навального сообщили, что у него ухудшилось здоровье

При этом администрация ИК-2 не пускает к политику защитников.

Адвокаты Алексея Навального сообщили, что у политика ухудшилось здоровье, но администрация исправительной колонии №2 в Покрове отказывается пустить к нему защитников. Об этом в телеграм-канале пишет менеджер штабов Навального Леонид Волков.

«Мы не понимаем, где Алексей Навальный и почему его прячут от адвокатов. С конца прошлой недели он испытывает сильные боли в спине; передавал, что отнимается нога, не может на ногу наступать, при этом за все время он получил две таблетки ибупрофена», — сказал Волков, предположив, что политик может находиться в тюремной больнице.

При этом адвокаты Навального Ольга Михайлова и Вадим Кобзев сказали, что их не пускают к нему на встречу в колонии, которая была назначена на 13 часов дня. Администрация ИК-2 объяснила, что режимные мероприятия ведутся там до 15:00. При этом другого адвоката, который был в очереди за Кобзевым и Михайловой, пропустили.

«У них 3 кабинета для встреч с адвокатами и помещение с 9 местами для свиданий с родственниками по телефону через стекло. Все это пустует, а они делают вид, что у них всего один кабинет», — отметили адвокаты политика.

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Ранее Навальный подтвердил, что находится в ИК-2 во Владимирской области. Он отметил что насилия там не видел, но «по напряженным позам осужденных, стоящим навытяжку и боящимся лишний раз повернуть голову» он предположил, что раньше в учреждении были случаи издевательств. Оппозиционер также сообщил, что называет «свой новый дом» дружелюбным концлагерем.

2 февраля Симоновский суд удовлетворил ходатайство ФСИН о замене политику условного срока по делу «Ив Роше» на реальный. С учетом отбытого домашнего ареста он проведет в колонии около 2,5 года. Позже суд назначил Навальному 850 тысяч рублей штрафа по делу о клевете на ветерана Игната Артеменко, снявшегося в агитационном ролике в поддержку поправок к Конституции.

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