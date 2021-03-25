 

ЛIГА.net – Сергей Дружко признан угрозой для безопасности Украины

25.03.2021, 2:04, Новости дня
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Российский актёр, телеведущий и блогер Сергей Дружко попал в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины. Как передаёт «ЛIГА.net», в мае 2017 года Дружко опубликовал на своей странице в соцсетях песню «Наш Крым» и назвал её ответом украинской певице Джамале, которая с композицией «1944» победила на конкурсе «Евровидение».


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Российский актёр, телеведущий и блогер Сергей Дружко включён в список лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины. Как пишет «ЛIГА.net», об этом пишет пресс-служба украинского Министерства культуры и информационной политики.

Как отмечается, Дружко попал в список по представлению Службы безопасности, полученному министерством 11 марта.

В ведомстве напомнили, что в соответствии со статьёй 15 закона о кинематографии, министерство вносит изменения в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности на основании обращений СНБО, СБУ и Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания.

Как напоминает издание, в мае 2017 года Дружко опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» песню под названием «Наш Крым» и назвал её ответом украинской певице Джамале, которая с композицией «1944» победила на конкурсе «Евровидение».

 



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