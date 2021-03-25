 

Times – Норвегия заблокировала продажу «дочки» Rolls-Royce в Россию

25.03.2021, 2:04, Новости дня
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Чтобы справиться с кризисом, в Rolls-Royce решили распродавать убыточные активы, в том числе, компанию Bergen Engines, которую хотели купить российские бизнесмены. Но как только поступило сообщение о сделке, норвежские политики выступили резко против, и в итоге Норвегия, где базируется Bergen, эту сделку заблокировала, пишет The Times.


Reuters

Попытка Rolls-Royce продать часть бизнеса провалилась из-за решения властей Норвегии заблокировать сделку по Bergen Engines, пишет The Times. В качестве причины этой блокировки были названы опасения, что получить корабельные двигатели и технологии от компании Bergen было бы в стратегических интересах российских военных, и они могли бы значительно усилить военный потенциал России.

Полтора месяца назад в Rolls-Royce объявили, что продают убыточную дочернюю компанию Bergen Engines российскому «Трансмашхолдингу», крупнейшему строителю поездов в России. Этот контракт составил бы £130  млн. При этом Rolls-Royce  вышла на стратегию привлечения средств всеми доступными способами: всего там собирались избавиться от активов на £2 миллиардов и ещё £5 миллиардов получить от акционеров, рынка бондов и от банков. Компания сильно пострадала от спада в авиаперевозках из-за пандемии.

Однако, как только они объявили о сделке по Bergen, оппозиционные политики Норвегии, где зарегистрирована компания, выступили против неё. Они заявили, что недопустимо продавать компанию группе из страны, с которой у Норвегии нет соглашения о сотрудничестве по безопасности. Bergen производит двигатели для танкеров, грузовых и круизных кораблей, рыболовных траулеров. Однако Норвегия их использует также в своих военных и разведывательных кораблях.

В Rolls-Royce отметили, что во время сделки следовали всем правилам, заранее поставили в известность власти. Однако, по их словам, теперь судьба Bergen под вопросом, а там работает 900 человек из разных стран мира. Так что в компании рассчитывают на помощь Норвегии в поиске нового покупателя. Между тем, акции Rolls-Royce тут же упали на 5,9%, пишет The Times. 



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