Штаб Навального разместил карту с “российским” Крымом и отказался ее исправлять – Чубаров

Команда российского оппозиционера Алексея Навального запустила сайт “Свободу Навальному”, на котором разместила карту с “российским” Крымом. Об этом 24 марта сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров на своей странице в Facebook.

Он рассказал, что объяснил начальнику штаба Навального Леониду Волкову, что такое изображение неприемлемо. Чубаров предложил ему исправить карту и привести границы РФ в соответствие с международно признанными.

“Волков объяснил невозможность предложенного мной исправления”, – сообщил Чубаров.

Глава крымскотатарского народа отметил, что “не хочет транслировать аргументы”, которые привели в штабе Навального.

“[Президент России Владимир] Путин, нет слов, убийца и бандит! А кем тогда являются те, кто поддерживает Путина в его бандитском вторжении в Крым и оккупации полуострова?” – подытожил Чубаров.

https://www.facebook.com/dogrujol/posts/3720627394699054

Россия оккупировала Крым и Севастополь после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

В декабре 2016 года Навальный заявлял, что, став президентом, проведет в Крыму “самый честный референдум на свете”, результаты которого станут отправной точкой для того, чтобы “сделать дорожную карту и понять, как вообще эту проблему решать”.

В ноябре 2019 года Навальный, говоря о Крыме, заявил, что “фарш обратно не провернешь”. По его словам, аннексия полуострова была незаконной, но там уже 2 млн человек с российскими паспортами.

В декабре 2020 года на своем YouTube-канале Навальный опубликовал ролик, в котором оккупированный Крым показан частью РФ.

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