“Это моя ошибка”. Меркель отменила карантинные ограничения на Пасху и извинилась перед жителями страны

Немецкое федеральное правительство и власти федеральных земель договорились отменить “пасхальные” карантинные ограничения, принятые два дня назад. Об этом 24 марта объявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, сообщила ее пресс-служба.

Она подчеркнула, что в стране действительно важно сдержать третью волну коронавируса, однако назвала объявление выходными четверга и субботы, которые предшествуют Пасхе, ошибкой.

По словам канцлера, обсуждения показали, что слишком много вопросов – от продолжающейся выплаты заработной платы из-за потерянного рабочего времени до ситуации в магазинах и на фабриках – не могут быть решены в столь короткие сроки.

“Это – исключительно моя ошибка, потому что, в конце концов, я несу полную ответственность за все, включая решение, принятое в понедельник, о так называемом пасхальном отдыхе. Я объяснила это премьер-министрам [федеральных земель] ранее на короткой видеоконференции, а также проинформировала об этом председателей парламентских групп в Бундестаге, и для меня важно сказать это и здесь. Ошибка должна быть названа ошибкой, и прежде всего ее нужно исправить – и если возможно, сделать это своевременно. Тем не менее, конечно, я знаю, что весь этот процесс вызовет дополнительную неопределенность. Я глубоко сожалею об этом и прошу прощения у всех граждан”, – заявила она.

Как пишет “Немецкая волна”, 22 марта Меркель объявила, что выходными днями в Германии будут четверг, 1 апреля, и суббота, 3 апреля. Пятница перед Пасхой и Пасха, а также понедельник после праздника в Германии традиционно нерабочие, таким образом, в стране нерабочими должны были быть пять дней. В это время не должны были работать магазины, исключение должно было быть сделано только для продуктовых магазинов в субботу. Открытыми должны были остаться лишь центры вакцинации и проведения тестов на коронавирусную инфекцию.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в Германии по состоянию на 24 марта подтвердили 2,7 млн случаев коронавируса, умерло 75,3 тыс. человек, выздоровело почти 2,5 млн пациентов.

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