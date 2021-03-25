Активист с акции протеста на Банковой требует опровержения и извинений от Геращенко

Киевский активист, председатель общественной инициативы “Защитим Протасов яр” Роман Ратушный требует от заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко и МВД извинений, а также опровержения недостоверной информации относительно его участия в акции под Офисом президента 20 марта.

Соответствующее заявление Ратушный 24 марта опубликовал на своей странице в Facebook .

Речь идет о смонтированном видеоролике с участниками акции под Офисом президента, который Геращенко опубликовал накануне. Фигурантов записи он назвал “кучкой провокаторов”, которые “поджигали двери, били окна, призывали к совершению хулиганских действий”. Геращенко заверил, что участники этих событий “установлены и будут отвечать за свои поступки”. Некоторых участников идентифицировали по одежде.

Среди прочих на этом видео был показан активист в шапке, капюшоне и защитной маске. В МВД утверждают, что это Роман Ратушный. Сегодня Ратушному вручили подозрение.

Сам активист опровергает свою причастность к любым противоправным действиям в ходе акции.

Ратушный также указывает на то, что обнародованная Геращенко видеозапись содержит его персональные данные (ФИО, род деятельности) и не относящиеся к акции изображения, разрешения на использование которых он ни МВД, ни лично Геращенко не давал.

Активист отмечает, что этот ролик унижает его честь и достоинство, негативно влияет на деловую репутацию, “а также является очевидным нарушением презумпции невиновности”.

Ратушный обращает внимание, что “неустановленное лицо в маске” на видеозаписи никаких противоправных действий не совершает.

“Однако видеозапись содержит мои персональные данные и фотографию, которые в общем контексте видеоролика и сопровождающих надписей создают у стороннего зрителя впечатление о моей причастности к незаконным действиям и наличии оснований для уголовного преследования. А это не соответствует действительности. Поэтому считаю, что указанная видеозапись содержит недостоверную и негативную информацию в отношении меня, которая оскорбляет мои честь и достоинство и вредит моей деловой репутации. Я требую эту информацию удалить, опровергнуть и извиниться”, – заявил активист.

В случае игнорирования своих требований Ратушный планирует обращаться в суд и требовать возмещения морального вреда .

https://www.facebook.com/r.ratushnyy/posts/3281730771926438

Ратушный заявил также, что преследование его за участие в акции под Офисом президента – месть за его деятельность по защите Протасового яра от незаконной застройки. По мнению активиста, подозрение ему “продавил” замглавы ОП Андрей Смирнов.

https://www.facebook.com/r.ratushnyy/posts/3282963355136513

В Киеве 20 марта у Офиса президента проходила акция в поддержку Стерненко. Митингующие требовали отпустить Стерненко, фигуранта дела об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко, наложить санкции на бывшего заместителя главы администрации четвертого президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова. Также они требовали отставки генпрокурора Ирины Венедиктовой и министра внутренних дел Арсена Авакова.

Протестующие бросали файеры, шумовые гранаты, а затем запустили фейерверки. Было разбито стекло в здании ОПУ, разрисованы стены, а табличку “Президент Украины” подожгли.

Организатор митинга Сергей Филимонов считает прошедшую акцию мирной, так как на ней не было пострадавших. Он добавил, что на акции “готовился перформанс”, но битье окон и дымовые шашки организаторы не планировали.

В ОПУ оценили ущерб от беспорядков в 2 млн грн. Согласно сообщению на сайте Офиса президента, в результате запуска фейерверков повреждены двери и внутренняя отделка тамбура одного из подъездов.

22 марта клининговая компания начала очищать здание от надписей. Директор компании Сергей Козолуп оценил срок работ в четыре дня. На вопрос об оценочной стоимости работ Козолуп ответил: “Точно не 2 млн”.

Геращенко заявил, что у провокаторов был план по кровопролитию, но полиция не допустила этого. Полиция расследует события как хулиганство.

Стерненко 23 февраля признали виновным по делу о похищении экс-депутата Коминтерновского райсовета Одесской области Сергея Щербича. Его приговорили к семи годам и трем месяцам тюрьмы с арестом половины всего имущества. Такой же срок получил и другой фигурант дела Руслан Демчук. Обоих арестовали в зале суда. Дело, в котором фигурирует Стерненко, расследовали с 2015 года. Его и Демчука арестовывали, но впоследствии выпускали под залог. Стерненко отрицает причастность к инциденту.

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