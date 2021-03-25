Уведомления о подозрении ни моему клиенту, ни мне никто не вручал – адвокат Азарова

Адвокат бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова, заявил, что его клиент не получал подозрение в государственной измене. Об этом 24 марта сообщил Евгений Пелихос на своей странице в Facebook.

“Никакого уведомления о подозрении ни моему клиенту, ни мне никто сегодня не вручал. Пока трудно давать комментарии по сути данного дела, но очевидно странными выглядят формулировки о том, что Азаров через месяц после назначения его на должность премьер-министра Украины смог обеспечить согласование проекта Соглашения по вопросам пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины”, – говорится в сообщении.

Пелихос заявил, что Генпрокуратуре Украины и другим правоохранительным органам известно, что Азаров пребывает на территории Российской Федерации согласно сведений Госпогранслужбы.

“Главой 11 Уголовно-процессуального Кодекса Украины, в частности, ч. 7 ст. 135, урегулирован порядок осуществления вызова в уголовном производстве лица, проживающего за рубежом. В частности, указано, что “повестка о вызове лица, проживающего за рубежом, вручается в соответствии с международным договором о правовой помощи, согласие на обязательность которого дано Верховной Радой Украины, а при отсутствии такового – с помощью дипломатического (консульского) представительства”, – добавил он.

Адвокат подчеркнул, что письменное уведомление о подозрении не может “приобрести статус официального только лишь в результате его составления и согласования прокурором”.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3866527650094059&id=100002105852501

24 марта Следователи Государственного бюро расследований объявили о подозрении бывшему премьер-министру Украины. По данным следствия, Азаров в апреле 2010 года обеспечил согласование проекта Харьковских соглашений и закона об их ратификации без фактического рассмотрения этих документов уполномоченными органами.

Харьковские соглашения в 2010 году подписали тогдашние президенты Украины и России Виктор Янукович и Дмитрий Медведев. Ратификация Харьковских соглашений 27 апреля 2010 года сопровождалась дракой в парламенте, дымовыми шашками и бросанием яиц в президиум. В январе 2021 года Януковичу Госбюро расследований из-за подписания документа сообщило о подозрении в госизмене.

Согласно соглашениям, Украина получала скидку на газ в размере 30% в обмен на пролонгацию пребывания Черноморского флота России на территории Украины с 2017-го до 2042 года. Как объясняли в ГБР, фактически никакой скидки не было, так как за год до этого Россия увеличила цену на газ вдвое. Подписав соглашение под предлогом получения скидки на газ, Янукович искусственно создал предпосылки к увеличению численности войск РФ и условия их пребывания на территории Украины, подчеркивали в Офисе генпрокурора.

Россия оккупировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

После оккупации Крыма РФ денонсировала Харьковские соглашения.

11 марта Совет национальной безопасности и обороны Украины поручил Службе безопасности Украины проверить обстоятельства ратификации Харьковских соглашений. СБУ открыла уголовное производство по статье о госизмене.

12 марта 2021 года в Верховной Раде зарегистрировали проект закона о прекращении действия Харьковских соглашений. Документ предлагает прекратить действие соглашений и известить об этом Россию. Правительство и Министерство иностранных дел должны сообщить России о денонсации документа.

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