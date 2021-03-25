 

Полицейского подозревают в применении силы к ребенку – ГБР

25.03.2021, 2:00, Новости дня
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Сержанта полиции подозревают в безосновательном применении силы против ребенка. Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований 24 марта.

“Во время выяснения обстоятельств ДТП в Краматорске с участием двух авто малолетний пассажир, в присутствии которого на месте происшествия не было никакой необходимости, решил оттуда уйти. Однако, милиционер догнал ребенка, повалил на землю, заломил руки и принудительно вернул на место ДТП. В результате применения полицейским силы против несовершеннолетнего, последний получил телесные повреждения легкой степени тяжести”, – говорится в сообщении.

Правоохранителю сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, сопровождавшихся насилием). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет.

Прокуратура намерена ходатайствовать о заключении полицейского под стражу и отстранении от должности.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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