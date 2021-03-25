 

В ряде стран пользователи сообщили о сбое в работе Instagram

25.03.2021, 1:44, Новости дня
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Проблемы в работе социальной сети Instagram наблюдаются в США и ряде других стран, свидетельствуют данные портала Downdetector, отслеживающего работу интернет-ресурсов.

Американские пользователи, сообщившие о сбое, пожаловались на проблемы с просмотром новостной ленты (62%), входом в соцсеть (24%), 12% не могут смотреть истории (сторис). На неполадки также жалуются жители Великобритании, Канады Нидерландов и Германии, однако отчетов из этих стран поступило меньше. Российские пользователи о сбоях не сообщают, передает ТАСС.

Накануне пользователи в ряде стран сообщили о проблемах в работе американской поисковой системы Google.



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