В ряде стран пользователи сообщили о сбое в работе Instagram

Проблемы в работе социальной сети Instagram наблюдаются в США и ряде других стран, свидетельствуют данные портала Downdetector, отслеживающего работу интернет-ресурсов.

Американские пользователи, сообщившие о сбое, пожаловались на проблемы с просмотром новостной ленты (62%), входом в соцсеть (24%), 12% не могут смотреть истории (сторис). На неполадки также жалуются жители Великобритании, Канады Нидерландов и Германии, однако отчетов из этих стран поступило меньше. Российские пользователи о сбоях не сообщают, передает ТАСС.

Накануне пользователи в ряде стран сообщили о проблемах в работе американской поисковой системы Google.