Япония сообщила о запуске баллистической ракеты со стороны КНДР
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Японское правительство сообщило о запуске баллистической ракеты со стороны КНДР, она не представляет угрозы для Японии.
Траектория полета ракеты не проходит над территорией Японией. При падении снаряд не должен попасть в японскую эксклюзивную экономическую зону, передает ТАСС.
Однако береговая охрана Японии сделала соответствующее предупреждение для рыболовецких судов в Японском море.
Ранее комитет начальников штабов (КНШ) Республики Корея подтвердил, что КНДР в прошлое воскресенье провела тестовый пуск двух крылатых ракет.
Газета The Washington Post сообщила, что «КНДР в воскресенье не комментировала свои ракетные пуски, что привело в замешательство официальных должностных лиц США и Южной Кореи», так как обычно Пхеньян привлекает внимание к подобным событиям.
При этом в Вашингтоне назвали пуски ракет в КНДР «обычным делом».
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