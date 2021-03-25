 

Япония сообщила о запуске баллистической ракеты со стороны КНДР

25.03.2021, 1:44, Новости дня
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Японское правительство сообщило о запуске баллистической ракеты со стороны КНДР, она не представляет угрозы для Японии.

Траектория полета ракеты не проходит над территорией Японией. При падении снаряд не должен попасть в японскую эксклюзивную экономическую зону, передает ТАСС.

Однако береговая охрана Японии сделала соответствующее предупреждение для рыболовецких судов в Японском море.

Ранее комитет начальников штабов (КНШ) Республики Корея подтвердил, что КНДР в прошлое воскресенье провела тестовый пуск двух крылатых ракет.

Газета The Washington Post сообщила, что «КНДР в воскресенье не комментировала свои ракетные пуски, что привело в замешательство официальных должностных лиц США и Южной Кореи», так как обычно Пхеньян привлекает внимание к подобным событиям.

При этом в Вашингтоне назвали пуски ракет в КНДР «обычным делом».



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