 

Guardian – брексит ударил по экспорту продуктов питания и напитков из Великобритании в ЕС

25.03.2021, 1:10, Новости дня
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Экспорт продовольственных товаров из Великобритании в Европейский союз сократился на 75,5% в январе по сравнению с декабрём 2020 года, передаёт The Guardian. Федерация производителей продуктов питания и напитков страны объяснила столь резкое падение экспорта брекситом и закрытием ресторанов и гостиниц по всей Европе.


Reuters

Брексит и пандемия способствовали обвалу экспорта британских продовольственных товаров, причём наибольшие потери понесли производители виски, сыра и шоколада, пишет The Guardian со ссылкой на Управление по налоговым и таможенным сборам Её Величества. 

Анализ данных, проведённый Федерацией производителей продуктов питания и напитков, показывает, что экспорт сыра в январе упал с £45 миллионов до £7 миллионов в годовом исчислении,
экспорт виски сократился со £105 миллионов до £40 млн, а экспорт шоколада — с £41,4 миллионов до всего £13 млн, то есть на 68%.

При этом экспорт ряда других продовольственных товаров почти полностью прекратился. В частности, экспорт лосося и говядины сократился на 98% и 92% соответственно. Однако по общей стоимости производители лосося и говядины оказались на четвёртом и седьмом месте соответственно в десятке производителей, понёсших наибольшие экспортные убытки после брексита.

В общей сложности экспорт продуктов питания и напитков из Соединённого Королевства в Европейский союз сократился на 75,5% в январе. А согласно данным Национальной статистической службы Великобритании, в целом объём экспорта в январе упал на 40,7% по сравнению с декабрём 2020 года. Это стало наибольшим ежемесячным снижением британской торговли за более чем 20 лет.

Хотя сокращение спроса на продукцию в связи с закрытием европейских ресторанов и гостиниц в пандемию также сыграло свою роль, большая часть падения, по данным Федерации производителей продуктов питания и напитков, объясняется появлением торговых барьеров после выхода Великобритании из ЕС.

Подобное положение дел встревожило палату лордов британского парламента. «Увеличение объёмов бумажной работы и подготовительных процедур, которые необходимы для экспорта продовольствия и сельскохозяйственной продукции в ЕС, представляет собой очень сложную задачу, особенно для малого бизнеса», — приводит издание слова председателя подкомитета палаты по окружающей среде ЕС лорда Робина Теверсона.

В подкомитете полагают, что наибольшие потери британские экспортёры понесли в торговле с Ирландией, которая ещё в январе 2020 года была крупнейшим экспортным рынком Великобритании. На него приходилось около 18% от общего объёма экспорта продуктов питания и напитков, однако за год показатель упал до всего 5%. Экспорт в Германию и Италию сократился на 85% и 81% соответственно.

При этом, как отмечает The Guardian, в Министерстве окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства призвали относиться к данным с осторожностью. Там уточнили, что «уникальное сочетание» создания Великобританией продовольственных запасов в прошлом году, необходимость сдерживания распространения коронавируса и адаптация предприятий к новым торговым отношениям с ЕС «сделали неизбежным» сокращение экспорта в январе этого года.



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