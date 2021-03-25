 

26-я украинская экспедиция отправилась на станцию “Академик Вернадский” в Антарктиде

25.03.2021, 1:06, Новости дня
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24 марта на станцию “Академик Вернадский” отправилась команда 26-й антарктической экспедиции. Об этом сообщила пресс-служба Национального антарктического научного центра (НАНЦ) на своей странице в Facebook.

“Участники проведут на ледяном континенте около 13 месяцев. Команда снова является самой молодой среди всех предыдущих экспедиций, но возглавил ее один из самых опытных украинских полярников”, – рассказали в научном центре.

По информации полярников, в прошлом году в Антарктику отправляли самую молодую экспедицию за все годы – средний возраст участников был 37 лет.

“В этом году в 26-й украинской антарктической экспедиции средний возраст еще меньше – почти 36 лет, а младшему участнику в апреле исполняется 25 лет – то есть он ровесник передачи нашей станции Украины от Великобритании. Поэтому мы продолжаем открывать антарктическую науку для молодежи, давая ей больше шансов самореализоваться и приобщиться к проведению мировых исследований, оставаясь украинскими учеными”, – рассказал директор НАНЦ Евгений Дикий.

В пресс-службе отметили, что руководителем экспедиции станет ученый-геофизик из Харькова Богдан Гаврилюк, для которого это будет уже девятая летняя экспедиция (такое количество экспедиций является рекордом). 

“Всего в 26-й экспедиции будет 12 участников: семеро ученых, врач, повар, дизелист, системный механик и сисадмин. Из них 11 мужчин и одна женщина – биолог Оксана Савенко, которая уже второй раз едет на зимовку (это также рекорд, ранее ни одна женщина дважды на станции не зимовала). Географически всего в составе экспедиции представителей Харьковской области – трое, по двое – из Киева и Черниговской области, по одному участнику – из Винницкой, Запорожской, Полтавской, Киевской и Львовской областей”, – говорится в сообщении.

Экспедицией запланированы исследования по пяти основным направлениям:

геокосмические;
геолого-геофизические;
гидрометеорологические;
океанографические;
биологические.

https://www.facebook.com/AntarcticCenter/posts/1616618571881347

В НАНЦ отметили, что на станции продолжается масштабная модернизация. Трое специалистов – дизелист, системный механик и сисадмин – поехали в экспедицию на месяц ранее, чтобы присоединиться к установке и настройке нового оборудования. Большая часть экспедиции отправилась в Антарктиду 24 марта, из аэропорта Борисполь. Их путь проляжет через Турцию, Бразилию и Чили, где команду ждет двухнедельный карантин. Далее они на корабле доберутся до станции, добавили в сообщении.

Полярники рассказали, что традиционные торжественные проводы экспедиции не устраивали из-за пандемии COVID-19.

Антарктическая станция “Академик Вернадский” находится на острове Галиндез. Ранее она принадлежала Великобритании и называлась “Фарадей”. 6 февраля 1996 года станция была передана Украине и переименована.

На станции занимаются научными исследованиями по изменению климата, озоновой дыры, реакции животных и растений на потепление. В этом году на “Академик Вернадский” отправилась 26-я украинская экспедиция.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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