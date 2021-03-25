Cекретарь Совбеза России заявил, что США ответят за “трудные дни” для страны

Если США будут создавать “трудные дни” в отношениях с Россией, американская сторона понесет за это ответственность. Об этом заявил ТАСС секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

Таким образом чиновник отреагировал на заявление советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана который 22 марта в эфире MSNBC заявил, что американо-российские отношения ждут “трудные дни”, поскольку есть вопросы, по которым существуют “глубокие разногласия”, и по его мнению, есть действия, на которые нужно давать “решительный ответ”.

Патрушев заявил, что поскольку в США “предрекают – значит, они и планируют, а если планируют, то могут и реализовать”. По его словам, тогда американцы и будут нести ответственность за те действия, которые они могут совершить.

Глава Совбеза заверил, что Россия не совершала в отношении США каких-либо враждебных действий и не собирается делать это в будущем.

Россия настроена на конструктивное сотрудничество, которое бы учитывало интересы каждой из сторон и было бы равноправным, подчеркнул он.

Салливан заявлял, что с Россией предстоят “трудные дни”, поскольку есть вопросы, по которым существуют “глубокие разногласия”, и по его мнению, есть действия, на которые нужно давать “решительный ответ”.

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