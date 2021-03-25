США и ЕС будут и далее скоординированно реагировать на агрессию России против Украины и Грузии – заявление Блинкена и Борреля

США и Евросоюз намерены реагировать на злонамеренное поведение России, включая агрессию против Украины и Грузии. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам встречи госсекретаря США Энтони Блинкена и верховного представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозепа Борреля, опубликованном 24 марта.

“Верховный представитель Боррель и госсекретарь Блинкен отметили свою решимость и далее скоординированно реагировать на вызывающее поведение России, включая ее продолжающуюся агрессию против Украины и Грузии; гибридные угрозы, такие как дезинформация; вмешательство в избирательные процессы; злонамеренную кибердеятельность и военную позицию”, – говорится в заявлении.

Боррель и Блинкен решили скоординировать реакцию на “сокращение в России пространства для независимых политических голосов, гражданского общества и свободы СМИ, а также на уменьшение уважения к правам человека и верховенству закона”.

“В то же время обе стороны заявили, что они готовы взаимодействовать с Россией по вопросам, представляющим общий интерес, и призвать Россию отказаться от конфронтационных подходов”, – заявили они.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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