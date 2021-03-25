 

В Украине изменили правила выдачи автомобильных номерных знаков

25.03.2021, 1:06, Новости дня
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Министерство внутренних дел Украины 2 марта издало приказ №166, согласно которому каждый сервисный центр ведомства будет выдавать на транспортные средства номерные знаки только своей области, независимо от места прописки владельца автомобиля. Об этом 24 марта сообщает пресс-служба главного сервисного центра МВД.

“Он [приказ] устанавливает единые образцы государственных номерных знаков транспортных средств и требования к ним. В частности, определены правила применения, типы и основные размеры государственных номерных знаков, установленные требования к информационному содержанию и техническим характеристикам”, – говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что основным нововведением является изменение определения административно-территориальной принадлежности транспортного средства, а именно не по месту прописки владельца, как было ранее, а по месту осуществления регистрации (перерегистрации) транспортного средства.

“То есть каждый сервисный центр МВД будет выдавать на транспортные средства, независимо от места прописки владельца, номерные знаки только своей области”, – пояснили в МВД.

В ведомстве уточнили, что требования не распространяются на номерные знаки, которые граждане оставили на платном хранении в сервисном центре МВД.

“Нововведение позволит оптимизировать процесс обеспечения сервисных центров МВД номерными знаками, а также избежать лишних материальных затрат на изготовление и логистические расходы на доставку и хранение в сервисных центрах МВД номерных знаков других регионов, пояснили в учреждении”, – добавили в МВД.

По данным сайта gos-nomera.com.ua, цена комплекта стандартных номеров на транспортные средства колеблется от 250 до 450 грн. За именные и нестандартные номера придется заплатить от 2400 грн. 

ЗD-номера не соответствуют установленным требованиям государственных стандартов Украины. За них полагается штраф 170 грн.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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