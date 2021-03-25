В МВД рассказали о результатах комплексной экспертизы по делу о гибели Чорновила

Комплексная судебно-медицинская, транспортно-трасологическая и автотехническая экспертиза пришла к выводу, что лидер Народного Руха Вячеслав Чорновил был смертельно травмирован в результате ДТП в марте 1999 года, подтверждений других версий гибели пока нет. Об этом замдиректора департамента МВД коммуникаций со СМИ Ярослав Тракало сказал “Украинской правде”.

Тракало сообщил, что экспертиза, которая длилась почти два года, с января 2017 по октябрь 2018, установила, что повреждения, которые были обнаружены при судебно-медицинской экспертизе тела Чорновила и в ходе экспертизы останков при эксгумации “сформировались в результате травмирования пассажира, находившегося в салоне транспортного средства при столкновении автомобиля с препятствием”.

Таким образом, теорию, что Чорновил был смертельно травмирован уже после ДТП, в том числе, версию о повреждении кастетом, экспертиза не подтверждает, хотя и не исключает ее окончательно.

Тракало отметил, что во время проведения досудебного расследования водитель грузовика Владимир Куделя неоднократно был допрошен об обстоятельствах ДТП. Однако в дальнейшем от дачи показаний отказался, объяснив это тем, что все обстоятельства происшествия он сообщил ранее, и ничего нового добавить не может.

Сейчас, по словам Тракало, ведутся допросы судэкспертов, которые проводили экспертизы в уголовном производстве.

Представитель МВД подчеркнул, что досудебное расследование в уголовном производстве продолжается, окончательного решения в нем не принято.

“Расследование этого дела не является легким, учитывая значительный период времени, прошедший с момента трагедии. Кого-то из фигурантов уже нет в живых, поэтому следователи работают с тем материалом, который есть, а его, к сожалению, на самом деле не так много. Но, безусловно, все заинтересованы в том, чтобы истина в этом деле была установлена”, – сказал Тракало.

Вячеслав Чорновил родился в селе Ерки (сейчас – Черкасская область) 24 декабря 1937 года. Возглавлял “Народний рух України”. В 1991 году был кандидатом в президенты, проиграл Леониду Кравчуку, получив 23,27% голосов. Он был советским диссидентом, одним из лидеров украинского национально-демократического освободительного движения конца 80-х – 90-х годов XX века.

Политик погиб 25 марта 1999 года в автокатастрофе под Киевом. В ДТП погиб и водитель политика Евгений Павлов. Возвращаясь в Киев из Кировограда, на пятом километре трассы Борисполь – Золотоноша Toyota Чорновила столкнулась с груженным зерном КамАЗом, который разворачивался на дороге.

В машине также находился пресс-секретарь политика Дмитрий Понамарчук, в момент столкновения он дремал на заднем сиденье. Понамарчук выжил, но получил тяжелые травмы. Водитель грузовика Куделя и двое его пассажиров не пострадали.

Сразу после смерти политика экс-глава МВД Юрий Кравченко объявил, что гибель Чорновила – это несчастный случай. Соратники погибшего политика называли случившееся политическим убийством, указывали на неэффективное расследование, отказ от допроса свидетелей и уничтожение документов. В 2000-х следствие несколько раз возобновлялось, однако версия о несчастном случае так и не была опровергнута. Гибель Чорновила ни разу не расследовалась как убийство.

В 2014 году Бориспольский горрайонный суд Киевской области признал аварию обычным ДТП и закрыл дело против водителя КамАЗа по истечении срока давности. Родные Чорновила подали апелляцию и выиграли ее.

В августе 2014 года прокуратура возобновила расследование гибели Чорновила.

В феврале 2017 года более 300 народных депутатов просили тогдашнего генерального прокурора Юрия Луценко взять под личный контроль расследование убийства Чорновила, заявлял народный депутат из фракции Блока Петра Порошенко, замглавы “Народного руху” Виктор Кривенко.

Понамарчук, который находился в одном автомобиле с Чорновилом в тот день и получил тяжелые травмы, в интервью главному редактору интернет-издания “ГОРДОН” Алесе Бацман предположил, что автокатастрофа была убийством. “За 18 лет ничего иного не доказано, поэтому я говорю, что это убийство. Если не доказано что-либо другое, что было случайное дорожно-транспортное происшествие”, – сказал он.

—