Сборная РФ по футболу обыграла Мальту в матче отбора ЧМ-2022

Сборная РФ по футболу одержала победу над командой Мальты со счетом 3:1 в первом матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

В составе российской сборной забили: Артем Дзюба (23-я минута), Марио Фернандес (35) и Александр Соболев (90), у мальтийцев – Джозеф Мбонг (56), передает ТАСС.

Встреча прошла на Национальном стадионе в деревне Та-Кали, которая располагается в 13 км от столицы Мальты Валлетты.

Матч между сборными Мальты и РФ было решено провести при пустых трибунах. Эта игра стала первой в 2021 году для российской команды.

В марте сборная РФ также сыграет против команд Словении и Словакии, матчи пройдут 27 и 30 марта в Сочи и Трнаве соответственно. В отборочном турнире ЧМ-2022 россияне также встретятся с хорватами и киприотами.

Финальная часть чемпионата мира пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре.