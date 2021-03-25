Жителям Парагвая запретили покидать дома без необходимости

В Парагвае вводятся жесткие ограничения на передвижение граждан из-за роста числа случаев коронавируса в стране, сообщил глава кабинета министров Эрнан Уттеманн.

«Все жители республики должны будут находиться в домах и смогут выходить, чтобы купить продукты питания, медикаменты и средства для уборки», – передает его слова РИА «Новости». Ограничения будут действовать с субботы до католической Пасхи, 4 апреля.

Выходить из дома при необходимости разрешено с пяти утра до восьми вечера. Стратегические сектора экономики, супермаркеты, аптеки, службы доставки продолжат работу.

Глава минздрава страны Хулио Борба сообщил, что Парагвай находится в критической эпидемиологической ситуации, больницы заполнены на 100%.

В Парагвае с начала пандемии зарегистрировано 198 тыс. случаев заболевания коронавирусом, выздоровело 169 тыс. человек, скончалось – 3818.