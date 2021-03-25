Глиняный пулемет

СК разошелся в оценках с экспертами ФСБ и предъявил канским подросткам окончательные обвинения.

Дело канских несовершеннолетних анархистов развивается. На днях следователь по особо важным делам СО Канского района Алексей Рыбаков сообщил, что подростки, на первых допросах признававшиеся, сейчас от дачи показаний отказались.



Фигурант дела «канских террористов» Никита Уваров (в центре) с родными. Фото из семейного архива

Между тем «Новая» располагает копией протокола допроса Никиты Уварова от 22 марта — его как раз проводил капитан Рыбаков в СИЗО-5 Канска. Никита показания дает. И не признает вину — как и раньше. Утверждает, что в постановлении СК (окончательном обвинении) многое не соответствует действительности. Придерживался ли он ранее и сейчас «идеологии анархизма»? «Я интересовался этим вопросом, так как очень люблю историю».

Еще некоторые ответы:

«С разными друзьями делали дымовушки и самодельные петарды. Любили ставить опыты, но о терроризме не думали». «Мне всегда нравилось что-то создавать своими руками».

«Мы много чего мастерили в гараже, но о терроризме не думали, я ничего не готовил; друг друга не обучали».

«Считаю, что в первоначальных показаниях они (двое других обвиняемых, друзья Никиты. — А. Т.) меня оговаривают, поскольку им было страшно и они хотели домой. Также считаю, что они оговорили сами себя в терроризме. Какого-либо умысла на изготовление взрывчатых веществ и предметов, особенно в целях причинения зла и вреда людям, у меня и моих друзей не было. Я уже отвечал: мы много чего химичили, баловались. Взрывать мы никого и ничего не собирались».

«Ничего того, что предъявили мне в обвинении относительно терроризма, я своим друзьям не предлагал, а они не предлагали мне. Максимум, в чем мы виноваты, это в том, что играли с огнем, любили химию и эксперименты, а я еще любил читать историю».

«Результаты наших химических экспериментов обычно переносили в поле или огород, чтобы поджечь дымовуху или петарду».

Мать Никиты Анна Уварова рассказала «Новой» об этом допросе: «Когда Никиту заводили, я хотела на секунду обнять его, но конвоир мне по руке ударил, когда она на шею сыну ложилась. Потом уже подумала: хоть не в живот пнул. […] Нет, Никита не плакал, но был красный весь, волновался, по рукам даже пятна пошли. Потом ничего вроде.

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Всегда замечаю, что дрожит сначала. Он же, наверное, не знает, куда ведут».

«Новая» располагает также копией постановления о привлечении Уварова в качестве обвиняемого, документ подписан замруководителя СО по Канскому району красноярского ГСУ СК РФ С. Пархоменко. Из окончательного обвинения и можно выяснить, зачем подростка уже более девяти месяцев продержали в тюрьме и продолжают держать сейчас.

«Прошу вас принять передачу для Уварова Никиты […] 1. Сыр, 2. Сыр плавленный. 3. Мандарин…»

В отношении всех троих ребят прекратили самое серьезное из дел (участие в террористическом сообществе) за отсутствием состава преступления, но, как «Новая» и писала 9 марта, остались обвинения в обучении террористической деятельности («с целью изменения существующего в РФ государственного и политического устройства» — это цитата из июньских 2020 года постановлений об избрании меры пресечения), а также в изготовлении, хранении и ношении взрывчатых веществ группой по сговору.

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Разумеется, ничего нет в последнем документе (как не было и в предыдущих) о построенном в компьютерной игре «Майнкрафт» здании ФСБ и попытке — виртуальной — его взорвать, что, по мнению многих СМИ и общественности, и стало причиной уголовного дела. Делать из следователей дураков или их демонизировать никто никому помешать не может, но надо понимать, что это затушевывает те реальные нитки, которыми дело шито.

Сейчас лишь о некоторых. Окончательное обвинение от СК входит в явное несоответствие с взрывотехническими экспертизами, проведенными сотрудниками экспертного подразделения Красноярского УФСБ. Итак, в документе 15 страниц. Поэтому цитирую частично, остальное излагаю близко к смыслу.

СК установил: «Уваров совершил умышленные преступления против общественной безопасности».

Не позднее октября 2019 года у восьмиклассника, придерживающегося идеологии анархизма и имевшего намерение совершить теракт, возник преступный умысел на приобретение знаний и умений обращаться со взрывными устройствами, взрывчатыми веществами. Решил привлечь несовершеннолетних (названы две фамилии — одноклассника и ученика параллельного класса) к совершению указанного преступления, в связи с чем обратился к одному из них с просьбой (которую тот исполнил) о создании для общения группы в соцсети «ВК».

С октября по ноябрь 2019 года Уваров, «предвидя наступление общественно опасных последствий в виде посягательства на общественную безопасность и желая их наступления», «приискал на неустановленном следствием интернет-ресурсе» видеоинструкцию по изготовлению «коктейля Молотова» и разместил в группе «ВК».

В гараже Уваров и одноклассник (тот, который создал группу «ВК»), не осведомленный в тот момент о преступных намерениях Уварова, изготовили не менее шести «коктейлей» и осуществили их поджог в заброшенном здании.

Не позднее февраля 2020 года Уваров предложил этому однокласснику и мальчику из параллельного класса «пройти обучение в целях осуществления террористической деятельности», на что они согласились, вступив тем самым в преступный сговор с Уваровым.

Далее, до 6 июня 2020-го, эти трое, действуя совместно и согласованно, группой по предварительному сговору, «приискали на неустановленных интернет-ресурсах» статьи, видеоматериалы, а также включенные в список экстремистских материалов книги «Азбука домашнего терроризма», «Поваренная книга анархиста». Информацию, содержащую пошаговые инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств, взрывчатых веществ, разместили в группе «ВК» и в чате Telegram, созданном не позднее 1 марта 2020 года Уваровым для конспирации. Информацию изучили и обсудили, в т.ч. лично при встречах.

С марта по 2 июня самостоятельно изготовили взрывчатые вещества, взрывные устройства и предметы, представляющие опасность для окружающих, в т.ч.:

в марте в гараже — не менее 1 предмета, а именно «коктейль Молотова», и осуществили его поджог на территории г. Канска;

в апреле, находясь в бане, — триперекись ацетона («киса»), основной компонент СВУ бризантного и фугасного действия, после чего тот мальчик, что из параллельного класса, самостоятельно в тот же период времени и находясь в том же месте, на основе указанного взрывчатого вещества изготовил СВУ осколочно-фугасного действия с огневым способом инициирования взрыва и осуществил его детонацию на участке местности, произведя его взрыв;

после этого, в апреле же и там же, они повторили это уже втроем — изготовление СВУ и его взрыв;

в мае — снова гараж, изготовление одного «коктейля Молотова» и его поджог в заброшенном здании;

после этого, в мае же, — снова баня, изготовление СВУ и его взрыв на участке местности;

с 28 мая по 2 июня в квартире в 5-м городке изготовили взрывчатое вещество «киса», тогда же и там же изготовили взрывчатое вещество «аммокиса», на основе его — СВУ, и осуществили его детонацию на участке местности — не менее 1 км от дома в 5-м городке.

«Указанным способом совершенствовали практические умения и навыки для последующего изготовления более мощных СВУ».

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Гараж, баня, квартира — все это конкретизировано, даны точные адреса. Участки местности привязаны к ориентирам или даны координаты.

Разделив во времени четыре события с СВУ, следствие далее раскладывает их на составляющие и привязывает к двум статьям УК — ч. 2 ст. 223.1 УК (незаконное изготовление взрывчатого вещества группой по сговору) и ч. 2 ст. 222.1 УК (незаконное хранение, ношение взрывчатого вещества группой по сговору). По 223-й получается четыре эпизода и по 222-й — три.

Не во всех из них Уваров представлен заводилой.

Еще из конкретики: сначала мальчик из параллели «приискал и приобрел» в магазинах и аптеках часть компонентов для СВУ, в т.ч. таблетки «гидроперит», а одноклассник Уварова «приискал» в гараже другую часть необходимых компонентов, в т.ч. ацетон и электролит. Позже парень из параллели, действуя совместно и согласованно с двумя другими, все три названных компонента «приискал и приобрел» в магазинах и аптеках.

С 28 мая по 2 июня товарищи Уварова, действуя согласованно с ним, «приискали и приобрели» в торговле все то же плюс аммиачную селитру.

Центр Канска. Фото: Алексей Тарасов / «Новая газета»

Следствие, излагая события, рисует воображаемый восходящий график. Апрель: производство в бане «кисы», которую поместили в бумажный сверток, куда прикрепили фитиль, «тем самым незаконно изготовив СВУ осколочно-фугасного действия с огневым способом инициирования взрыва», взорвали около бани.

Май: производство «кисы», которую поместили в пластиковую колбу, взорвали на участке местности.

С 28 мая по 2 июня: в квартире в 5-м городке изготовили «кису», позже «аммокису» (смешав «кису» с аммиачной селитрой), которую поместили в банку, куда прикрепили фитиль, взорвали на участке местности — не менее 1 км от дома в 5-м городке.

В последнем случае материал банки почему-то не указан. Ранее ребята говорили о том, что корпусом для СВУ планировалась банка из-под чипсов «Принглс». О ней же упоминается в одной из взрывотехнических экспертиз ФСБ.

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Задам только три из огромного списка вопросов: можно ли называть триперекись ацетона, «кису» (безусловно взрывчатое вещество) в бумажном свертке «СВУ осколочно-фугасного действия»? И можно ли так называть «кису» в пластиковой банке? И в банке из-под чипсов «Принглс»?

Масса вещества неизвестна. О свойствах пластика (полимерная банка) ничего не ясно. Поражающих элементов внутри не было. Что должно было сыграть роль осколков — бумага? Не чересчур ли смело отождествлять газету с железом? Бумажная бомба, деревянная шашка — это что-то вроде творческого освоения личным составом СК пелевинского глиняного пулемета?

В действительности это принципиальный момент. Если поражающие элементы закладывались — значит, был умысел на поражение окружающего пространства, в т.ч., возможно, людей. Если нет, это смахивает на обычные подростковые опыты и забавы, увлечения, которые мало кого миновали в отрочестве. Тем более что комплексная психолого-лингвистическая экспертиза — это как раз о мотивах ребят — не выдерживает вовсе никакой критики, в мотивах она не разобралась, а те выводы, что сделаны, гроша не стоят.

22 марта адвокат Уварова Владимир Васин приобщил к протоколу допроса замечания к этой экспертизе.

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401-страничный труд двух красноярских кандидатов наук (Кипчатовой и Маланчук) назван спорным и необоснованным, а также незаконным и не соответствующим стандартам.

И далее — 10 тезисов о том, как эксперты нарушали требования к экспертизе и как выходили за пределы компетенции. Васин просит назначить новую экспертизу.

Профессиональными выглядят две судэкспертизы ФСБ (насчет предметов и веществ, найденных в заброшенной квартире в 5-м городке Канска, а также повреждений на металлической двери одноэтажного заброшенного здания в 1 км от этой квартиры), направленные еще в начале июля прошлого года начальнику СО района майору Белошапкину. И вот в них сказано четко: да, из этих предметов и веществ можно изготовить СВУ, но оно будет отличаться от СВУ, описанного одним из ребят (главным по химии) в протоколе допроса. Могли ребята при взрыве СВУ причинить телесные повреждения людям? Могли — на расстоянии до нескольких сотен метров с учетом фугасного и осколочного действия, но это, подчеркивают сотрудники ФСБ, гипотетически, из экспертной практики. Однако определить радиус поражающего действия самодельного взрывчатого вещества «киса», «аммокиса» и пороха не представляется возможным в связи с отсутствием информации о массе данного взрывчатого вещества.

ИЗ ВЗРЫВОТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ФСБ

«Саморезы, обнаруженные при входе в квартиру в 5-м военном городке, могли использоваться в качестве готовых поражающих элементов».

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Ключевое слово здесь — «могли».

ПРОДОЛЖЕНИЕ

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