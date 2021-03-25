В СБУ опровергли задержание Семенченко и Шевченко

Служба безопасности Украины не подтверждает информацию о задержании бывшего комбата батальона “Донбасс”, экс-нардепа Семена Семенченко и предпринимателя Евгения Шевченко (известного в качестве внештатного агента НАБУ). Об этом изданию “ГОРДОН” заявил пресс-секретарь СБУ Артем Дехтяренко, комментируя публикации ряда СМИ и общественных деятелей.

Так, о задержании Семенченко и Шевченко среди прочих сообщили ZN.ua и “5 канал”, политтехнолог Тарас Березовец, политологи Виктор Таран, Алена Яхно и другие.

“По состоянию на сейчас никто не задержан. Семенченко и Шевченко вручены подозрения”, – подчеркнул Дехтяренко.

Вечером 24 марта СБУ сообщила о разоблачении и прекращении деятельности незаконного военизированного формирования – “частной военной компании”. Ее деятельность, по данным спецслужбы, среди прочих организовали Семенченко и Шевченко. Им вручили подозрения по ст. 260 Уголовного кодекса Украины (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований).

Шевченко заявлял, что сотрудники СБУ во время обыска у него дома искали российские контрабандные товары военного назначения. Он сказал, что в ходе обысков у него не нашли и не изъяли ничего незаконного.

По словам Шевченко, дело касается событий 2018 года.

“[Подозрение] в создании не предусмотренного законами Украины вооруженного формирования” – речь идет о событиях 2018 года, когда мы вместе с ветеранами планировали создать охранную компанию для выполнения контрактов по безопасности (охрана объектов и сопровождение конвоев) от Госдепа США в Сирии и Афганистане. Однако весьма интересный факт заключается в том, что в конце 2018 года [бывший президент США Дональд] Трамп заявил о выводе контингента и уменьшении присутствия в этих странах, и наши планы так и не были реализованы от слова “вообще”, – отметил он.



Дмитрий НЕЙМЫРОК

заместитель главного редактора

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