В НАТО ожидают сложных отношений с РФ в обозримом будущем – Блинкен

В НАТО ожидают сложных отношений с Россией. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен 24 марта на пресс-конференции в Брюсселе, сообщила пресс-служба Госдепартамента США.

“Я думаю, что все мы ожидаем, что наши отношения с Россией останутся проблемой в обозримом будущем, и мы готовимся к этому. И в конечном итоге, я думаю, что мы можем надеяться на то, что отношения с Россией будут по крайней мере предсказуемыми и стабильными, и поэтому, учитывая это, мы намерены взаимодействовать с Россией таким образом, чтобы продвигать наши интересы, оставаясь при этом очень ясным в отношении проблем, которые она представляет”, – заявил он.

По словам Блинкена, даже работая с Россией, чтобы продвигать свои интересы, США и НАТО будут стремиться привлечь ее к ответственности за “безрассудные и враждебные действия”.

В июне 2020 года генсек НАТО Йенс Столтенберг говорил, что действия России и Китая существенно влияют на глобальный баланс и создают угрозы мировой безопасности. В частности, Россия “безудержно” наращивает военную активность, а Китай активен в киберпространстве, расширяет присутствие в Арктике и Африке, инвестирует в западную критическую инфраструктуру, отмечал Столтенберг.

В начале 2021 года генсек НАТО сообщал, что Альянс внимательно следит за расширением военной мощи России в Крыму и планирует увеличить финансирование военной деятельности возле границ России.

23 марта Столтенберг заявил, что агрессивная политика России заставила НАТО провести наиболее масштабное усиление коллективной обороны со времен холодной войны.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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