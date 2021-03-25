Ермак: Я бы не говорил о том, что перемирие на Донбассе сорвалось

Украина готова сделать все необходимое, чтобы перестали гибнуть “наши люди” на Донбассе. В Киеве готовы к проведению внеочередного заседания подгруппы по безопасности трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию конфликта в любом формате, заявил в блиц-интервью “Интерфакс-Украина”, опубликованном 24 марта, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

“На прошлой видеоконференции политических советников нормандского формата, которая прошла 18 марта, мы призвали немедленно созвать – в любое время, в любом формате – внеочередное заседание подгруппы ТКГ по безопасности, на котором стороны подтвердили бы, что есть готовность к возвращению к полноценному режиму прекращения огня”, – сказал Ермак.

Он добавил, что Украина подтверждает свою приверженность режиму прекращения огня на Донбассе, несмотря на эскалацию конфликта в последние месяцы со стороны незаконных вооруженных формирований ОРДЛО.

“Я бы не говорил о том, что перемирие сорвалось. Украина не сделала ничего, что бы могло свидетельствовать, что мы вышли из режима прекращения огня. Нас постоянно вынуждают точечно отвечать на провокации”, – отметил Ермак.

По его словам, “большинство смертей украинских военных в последнее время происходило от рук снайперов”, за что “должна быть повышена ответственность”.

Во время встречи с послами стран “Большой семерки” (G7) и Европейского союза в Украине 22 марта Ермак говорил, что Украина готова к проведению дискуссий и принятию решений для безусловного прекращения огня и установления мира на Донбассе. Он отмечал, что РФ отказалась от предложения Украины провести внеочередное заседание подгруппы по безопасности ТКГ по урегулированию конфликта на Донбассе.

В 2014 году Россия аннексировала Крым и начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.

22 июля 2020 года ТКГ согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Штаб операции Объединенных сил неоднократно сообщал, что противник ведет снайперский огонь. 4 февраля глава МВД Арсен Аваков заявил, что на Донбассе “никакого мирного процесса уже нет”. “Действуют снайперские пары, действуют минометы, обстрелы. Война идет”, – сказал он.

Президент Украины Владимир Зеленский 11 февраля во время визита в Донецкую область заявил, что эскалация ситуации на Донбассе связана с попытками России давить на Украину на переговорах в ТКГ по урегулированию конфликта.

3 марта оккупационные власти “ДНР” разрешили так называемым подразделениям “народной милиции” открывать “упреждающий” огонь по позициям украинских военных. Глава украинской делегации в ТКГ по урегулированию конфликта Леонид Кравчук расценил данное заявление как угрозу одностороннего выхода российской стороны из режима прекращения огня и угрозу выполнения Минских договоренностей. По его мнению, Россия в ближайшее время не заинтересована в возвращении оккупированных территорий Украине и не изменит свою позицию по конфликту на Донбассе. Договориться с РФ “практически невозможно”, считает первый президент независимой Украины.

—