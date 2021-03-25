Минздрав разрешил гулять без масок, СБУ подозревает Семенченко в подготовке частной армии, Путину разрешили снова баллотироваться. Главное за день

Хроники пандемии

В Украине зафиксирован новый рекорд суточной смертности от COVID-19 – за сутки 23 марта умерло 342 человека. В Национальной академии наук заявляют о стремительном ухудшении ситуации, по данным НАН смертность на 30% превышает показатели осенней волны.

Минздрав Украины уточнил список мест, в которых надо носить маску в “красной” зоне карантина: гулять в парках разрешили без них – но обязательно надевать в подземных переходах, на остановках транспорта и в других местах, где сложно соблюсти дистанцию.

В 2021 году Минздрав Украины планирует закупить около 8 млн доз вакцин от коронавируса, сообщает экспертная организация StateWatch, но пока что поставки новой партии вакцин из Индии задерживаются – по словам главы парламентского комитета по здравоохранению Михаила Радуцкого, из-за “информационной кампании, развернутой против индийской вакцины”, по данным Reuters – из-за того, что Индия решила сначала привить собственное население.

Секретарь СНБО Алексей Данилов не исключил введения локдауна по всей Украине.

В столице местные власти заявляют, что больницы для пациентов с COVID-19 загружены на 100%, койки стоят в коридорах. Мэр Виталий Кличко сообщил, что в Киеве могут остановить общественный транспорт, если ситуация не улучшится. Сейчас он работает при условии не более 50% заполненности, в результате возник коллапс системы общественного транспорта. Маршрутчики намерены просить власти столицы официально запретить работу маршруток, чтобы не обанкротиться, Кличко считает это манипуляцией.

Рыженко: Когда грянула война, тела погибших привозили самосвалами, а на них складывали раненых. Почему не разделяли? Говорили: “Так им мягче будет”. Читайте полный текст интервью

СБУ заявила, что экс-нардеп Семенченко и “агент НАБУ” Шевченко организовали незаконную военную компанию

Служба безопасности Украины заявила о разоблачении и прекращении деятельности “частной военной компании”. По утверждениям СБУ, организацию контролировали 15 человек, включая экс-нардепа Семена Семенченко и предпринимателя Евгения Шевченко, которого называют внештатным агентом Национального антикоррупционного бюро. Шевченко причастность к незаконной деятельности отрицает. В СБУ подчеркнули, что вручили Семенченко и Шевченко подозрения, но они не задержаны.

Азарову объявили о подозрении в госизмене из-за Харьковских соглашений

По данным следствия, бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в апреле 2010 года обеспечил согласование проекта Харьковских соглашений и закона об их ратификации без фактического рассмотрения этих документов уполномоченными органами.

Зеленский не выполнил большинство предвыборных обещаний – КИУ

Эксперты Комитета избирателей Украины проанализировали девять предвыборных заявлений президента Украины Владимира Зеленского и пришли к выводу, что из них выполнено два, три – в процессе выполнения.

Шмыгаль пообещал, что цена на электроэнергию для украинцев расти не будет

Госкомпания “Энергоатом” продолжит поставлять электроэнергию для бытовых потребителей по льготной цене, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Международный обзор

МВФ планирует выделить $650 млрд на восстановление стран после пандемии.

В Израиле в четвертый раз за два года прошли парламентские выборы. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о победе своей партии “Ликуд”.

Парламент Армении отменил военное положение в стране, введенное из-за обострения конфликта в Нагорном Карабахе.

Госдума приняла закон, позволяющий главе государства Владимиру Путину снова баллотироваться в президенты РФ.

Российский писатель Виктор Шендерович сообщил, что у осужденного оппозиционера Алексея Навального в колонии резко ухудшилось здоровье, в лечении ему отказывают.

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