 

Коллегия Минобороны обсудит подготовку к параду Победы

24.03.2021, 23:57, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Коллегия Министерства обороны РФ под руководством министра, генерала армии Сергея Шойгу пройдет в четверг в Национальном центре управления обороной, на заседании планируется обсудить подготовку к параду Победы.

«Коллегия уделит особое внимание подготовке к военному параду на Красной площади в честь празднования 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне», – передает сообщение оборонного ведомства РИА «Новости».

На заседании также обсудят выполнение планов деятельности Восточного военного округа и Воздушно-десантных войск в части реализации майских указов президента и его поручений по итогам совещаний в Сочи.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что аарад на Красной площади по случаю Дня Победы в этом году пройдет в обычном формате, а вопрос о зрителях будет решаться в зависимости от эпидемиологической ситуации.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.01 / Deutschlandfunk – в вопросе поставок вооружения Берлин говорит одно, а делает совсем другое

27.02 / Байден посоветовал Ирану “быть осторожнее” после авиаудара США по объектам проиранских группировок в Сирии

12.11 / Новый минивэн Kia Carnival получил версию HiLimousine

14.08 / В Минобороны Белоруссии прошла встреча с иностранными военными атташе

13.02 / Космическое агентство: Украинский спутник не готов к запуску и финансирования на него нет

22.07 / Сбербанк и ВТБ поддержали продление программы ипотеки по ставке 6,5%

13.11 / Лидера армянской оппозиции Царукяна выпустили на свободу

28.07 / Университет Нотр-Дам отказался проводить президентские дебаты

05.02 / Сенат США собрался оценить влияние других стран на местных экстремистов

11.03 / В США женщина умерла через четыре дня после прививки вакциной Moderna

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска