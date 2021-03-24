Коллегия Минобороны обсудит подготовку к параду Победы

Коллегия Министерства обороны РФ под руководством министра, генерала армии Сергея Шойгу пройдет в четверг в Национальном центре управления обороной, на заседании планируется обсудить подготовку к параду Победы.

«Коллегия уделит особое внимание подготовке к военному параду на Красной площади в честь празднования 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне», – передает сообщение оборонного ведомства РИА «Новости».

На заседании также обсудят выполнение планов деятельности Восточного военного округа и Воздушно-десантных войск в части реализации майских указов президента и его поручений по итогам совещаний в Сочи.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что аарад на Красной площади по случаю Дня Победы в этом году пройдет в обычном формате, а вопрос о зрителях будет решаться в зависимости от эпидемиологической ситуации.