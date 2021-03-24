 

В Sohu объяснили тайный смысл приветственного жеста Лаврова в Китае

24.03.2021, 23:52, Разное
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Эксперты обратили внимание на необычный жест главы МИД РФ Сергея Лаврова во время визита в КНР. Эксперты из последней считают, что российский министр вместе с китайским коллегой Ван И осуществили символичное послание для властей США.
В Sohu сообщают, что представители стран приветствовали друг друга широко раскрытыми руками. Это должно подчеркнуть тесные дружеские отношения государств. Журналисты сообщают, что встреча Сергея Лаврова и Ван И прошла после прибытия китайского дипломата с места проведения переговоров с американцами. Последние не проявили дружеского отношения и предпочли высказывать в адрес азиатской страны разного рода обвинения.

На этом фоне мировая общественность может оценить теплые отношения Москвы и Пекина. Иностранные журналисты трактуют приветственные жесты министров как заявление о готовности объединиться для противостояния США.

Источник: politros.com



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