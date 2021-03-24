Эксперт объяснила необходимость законопроекта о квотах на социальную рекламу в интернете

Сейчас положения о квотах на социальную рекламу не распространяются на сайты и соцсети. Новый законопроект устраняет этот пробел, сообщила газете ВЗГЛЯД директор Благотворительного фонда «Дети наши» Варвара Пензова, комментируя принятие Госдумой в первом чтении законопроекта, регулирующего обязательные нормы социальной рекламы для интернет-площадок.

«До сих пор положение об обязательной 5% квоте социальной рекламы в общем рекламном потоке фактически не распространялось на интернет – сайты и соцсети в этой сфере действовали по своему усмотрению. Это касается в том числе и популярных раскрученных площадок, где много рекламного контента», – сказала директор Благотворительного фонда «Дети наши» Варвара Пензова.

При этом собеседница указала на некоторые сложности, которые могут возникнуть у региональных НКО в работе с единым оператором размещения социальной рекламы. «Практика показывает, что сведение какой-то деятельности под одну крышу сокращает возможности для реализации тех или иных задач. Например, у региональных некоммерческих фондов могут быть прямые договоренности с региональными сайтами. Зачем им отправлять эти заявки через некий центр?», – отметила Пензова.

«Регулируя эту сферу, важно ее не «зарегулировать», то есть не перекрыть возможности, которые наработали некоммерческие организации на местах, – рассуждает эксперт. – Тем не менее, эти детали можно будет доработать в процессе следующих чтений законопроекта».

«Насколько я знаю, ассоциация благотворительных организаций «Все вместе», объединяющая более 50 московских фондов, в которой состоит и наш фонд, планирует принять участие в этих обсуждениях для отладки будущего закона. Мы постараемся проследить, чтобы его положения не помешали другим наработанным схемам размещения социальной рекламы. Но в целом мы законопроект приветствуем, потому что распространение социальной рекламы на льготных условиях – это правильная история», – заключила Пензова.

Ранее Госдума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении законопроект, регулирующий размещение социальной рекламы в интернете. Документ вводит обязательную квоту в 5% на размещение такой рекламы.

Проект закона предполагает создание системы мониторинга и единого оператора размещения, который будет получать прогнозные значения объемов рекламы от площадок, распространяющих рекламу, и в рамках доли в 5% размещать социальный контент. Право назначать НКО-оператора рекламного пространства может получить Минцифры, сообщается на сайте Госдумы.

Аналогичные нормы уже действуют для телевизионной рекламы, а также рекламы на баннерах. «Формально такая обязанность уже существует и для интернет-компаний. На практике норма о квоте на соцрекламу действует для ТВ и уличных щитов из-за сложности измерения рекламы в интернете. Этим законопроектом мы предложили распространить требование на все площадки, в том числе и в интернете», – пояснял председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

Требования законопроекта предполагается распространить на владельцев информационных ресурсов, распространяющих рекламу, ориентированную на российскую аудиторию, и имеющих ежедневную аудиторию более 100 тыс. пользователей. Исключения предусмотрены для сайтов СМИ. На первом этапе законопроект затронет сервисы с крупнейшими рекламными системами, а именно «Яндекс», Mail.ru, Rambler, Google, Facebook.

«Принятие законопроекта направлено на создание дополнительных мер поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям и упрощение работы интернет-компаний с социально значимым контентом при распространении социальной рекламы в сети Интернет. Предлагаемое регулирование предоставит некоммерческим организациям инструменты рекламного продвижения своих инициатив и позволит оптимальным способом информировать о своей деятельности в сети Интернет», – отмечается в пояснительной записке, передает ТАСС.

Авторами законопроекта выступили члены думского комитета по информполитике. Документ уже получил концептуальную поддержку профильного комитета нижней палаты, Федеральной антимонопольной службы, Роскомнадзора, Совета Федерации и Общественной палаты.