Главный фигурант дела о хищениях в РАНХиГС Барциц признал вину и возместил ущерб

Директор Института госслужбы и управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте (РАНХиГС) профессор Игорь Барциц, обвиняемый в мошенничестве в особо крупном размере, признал вину и возместил ущерб по уголовному делу, сообщил его адвокат Валерий Ванин.

«Мой подзащитный Барциц дал признательные показания и возместил ущерб ровно в том объеме, который ему вменялся в вину. Несмотря на это, Лефортовский суд 16 февраля продлил ему срок содержания под стражей, а Мосгорсуд в апелляции признал это решение законным», – передает слова юриста ТАСС.

По словам Ванина, зашита не намерена подавать кассационную жалобу на решение оставить Барцица в СИЗО. «Доказывать незаконность продления срока стражи нам трудно. К сожалению, суд проходил в закрытом режиме, а значит, аудиозапись не велась и некоторые нарушения зафиксировать не удалось. Хотя, с моей точки зрения, после признания вины и возмещения ущерба пребывание в СИЗО Барцица совершенно незаконно», – сказал адвокат.

Ранее ФСБ раскрыла схему хищения госсредств в РАНХиГС. Следственным управлением ФСБ было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК («Мошенничество»). В ФСБ не уточнили сумму хищений. Сообщалось, что по делу о хищениях в РАНХиГС была задержана декан факультета управления экономикой Светлана Ларина, которую отправили под домашний арест. В декабре прошлого года Лефортовский суд Москвы арестовал Барцица.